Đội bóng mạnh mẽ nhất World Cup 2026

Bờ Biển Ngà được HLV Na Uy đánh giá là đội có nền tảng thể chất mạnh nhất World Cup 2026, với dàn cầu thủ giàu sức mạnh trải đều ở cả ba tuyến.

Đội tuyển Bờ Biển Ngà được đánh giá cao về thể lực. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 1/7 (giờ Việt Nam), Na Uy sẽ chạm trán Bờ Biển Ngà ở vòng 32 đội World Cup 2026. Trước trận đấu, HLV Ståle Solbakken nhận định đây sẽ là thử thách lớn nhất của đội bóng Bắc Âu kể từ đầu giải, khi đối thủ sở hữu nền tảng thể chất vượt trội.

"Chúng tôi phải sánh ngang họ về mặt thể lực. Họ là đội bóng mạnh mẽ nhất giải đấu. Điều đầu tiên là phải đối phó được sức mạnh, khả năng tranh chấp và lối chơi giàu thể lực của họ", chiến lược gia người Na Uy nói.

Đánh giá của Solbakken không chỉ xuất phát từ cảm nhận về lối chơi mà còn được phản ánh qua những con số. Ở vòng bảng World Cup 2026, trước đối thủ mạnh như Đức, Bờ Biển Ngà thắng 54 pha tranh chấp so với 48 của đối phương, đạt tỷ lệ thắng tranh chấp 52,9% và thắng 53,7% các pha tranh chấp mặt đất.

Trước Ecuador, Bờ Biển Ngà cũng cho thấy ưu thế rõ rệt về sức mạnh. Trong tổng số 102 pha tranh chấp tay đôi, đội bóng châu Phi thắng đến 58 lần. Ở những tình huống không chiến, Bờ Biển Ngà tiếp tục lấn lướt với 17 pha thắng so với 11 của đối thủ.

Sức mạnh ấy được xây dựng từ một đội hình sở hữu thể hình và nền tảng thể lực đồng đều trên cả ba tuyến. Ở hàng tiền vệ, Franck Kessié là hình mẫu tiêu biểu. Cao 1,83 m, sở hữu thể hình săn chắc cùng lối chơi giàu va chạm, tiền vệ của Al-Ahli từ lâu được xem là mẫu "box-to-box" điển hình của bóng đá châu Phi.

Anh có khả năng bao quát không gian rộng, tranh chấp tay đôi, thu hồi bóng và duy trì cường độ hoạt động cao trong suốt trận đấu. Mùa giải 2025/26, Kessié ra sân 26 trận tại Saudi Pro League, thi đấu hơn 2.100 phút, ghi 5 bàn và có 3 kiến tạo.

Nhiều trụ cột của Bờ Biển Ngà nổi bật với thể hình săn chắc, sức mạnh và khả năng tranh chấp. Ảnh: Reuters.

Đá cặp với Kessié là Ibrahim Sangaré, tiền vệ phòng ngự cao 1,91 m với sải chân dài, sức mạnh và khả năng che chắn trước hàng thủ. Sau 57 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, Sangaré vẫn là "lá chắn thép" ở khu trung tuyến, tạo nên lớp phòng ngự đầu tiên bằng những pha tranh chấp quyết liệt và khả năng thu hồi bóng.

Phía sau họ là hàng thủ giàu sức vóc. Odilon Kossounou (1,91 m) nổi bật ở khả năng không chiến và tranh chấp trực diện, trong khi Emmanuel Agbadou mang đến sự cứng cáp nhờ lối chơi quyết liệt. Hai hậu vệ biên Guéla Doué và Ghislain Konan cũng sở hữu tốc độ, sức bền và khả năng duy trì cường độ lên công về thủ liên tục, giúp Bờ Biển Ngà luôn giữ được nền tảng thể chất trong suốt 90 phút.

Trên hàng công, Ange-Yoan Bonny tiếp tục mang đến lợi thế về thể hình với chiều cao 1,89 m. Tiền đạo trẻ có khả năng tì đè, làm tường và tranh chấp với các trung vệ đối phương, tạo điểm tựa để đội bóng triển khai những pha phản công tốc độ.

Tuy nhiên, điểm đáng gờm của Bờ Biển Ngà không nằm ở một vài cá nhân có thể hình vượt trội mà ở việc sức mạnh được phân bổ đồng đều trên toàn đội. Từ cặp trung vệ, bộ đôi tiền vệ trung tâm cho đến tiền đạo cắm, họ đều có khả năng tranh chấp, áp sát và duy trì cường độ vận động cao.

Dưới thời HLV Emerse Faé, nền tảng thể chất ấy trở thành cơ sở cho lối chơi pressing quyết liệt. Sau khi thu hồi bóng, Bờ Biển Ngà chuyển trạng thái rất nhanh với những cầu thủ giàu tốc độ như Amad Diallo, Simon Adingra hay Yan Diomande. Việc liên tục áp sát, bứt tốc rồi phản công khiến đối thủ phải tiêu tốn nhiều thể lực để chống đỡ.

Chính sự kết hợp giữa sức mạnh cơ bắp, tốc độ, khả năng tranh chấp và nền tảng thể lực dồi dào trên cả ba tuyến là lý do HLV Ståle Solbakken đánh giá Bờ Biển Ngà là "đội bóng mạnh mẽ nhất giải đấu".