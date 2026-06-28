Loạt ngôi sao vắng mặt ở vòng knock-out World Cup 2026 vì chấn thương

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Isak Hien (Thụy Điển): Thụy Điển chịu tổn thất về lực lượng trước vòng knock-out khi trung vệ Isak Hien phải chia tay World Cup 2026 vì chấn thương gân kheo. Cầu thủ 27 tuổi gặp vấn đề trong trận hòa 1-1 với Nhật Bản và kết quả kiểm tra sau đó xác định anh bị rách gân kheo trái, không thể tiếp tục thi đấu tại giải. Liên đoàn Bóng đá Thụy Điển cho biết trung vệ này sẽ trở về CLB để điều trị và dự kiến phải nghỉ thi đấu một thời gian, trong khi HLV Graham Potter bày tỏ sự tiếc nuối và tin tưởng học trò sẽ sớm trở lại sau quá trình hồi phục.
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Mathew Leckie (Australia): Tiền đạo kỳ cựu Mathew Leckie đã phải chia tay World Cup 2026 vì chấn thương gân kheo. Cầu thủ 35 tuổi dính chấn thương trong trận thua 0-2 trước Mỹ, phải rời sân chỉ sau 6 phút thi đấu và sau đó không thể kịp bình phục. Leckie cùng hậu vệ Jacob Italiano đã rời đại bản doanh của Socceroos trước vòng knock-out để trở về điều trị, khép lại kỳ World Cup thứ tư trong sự nghiệp.
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Nico Schlotterbeck (Đức): Tuyển Đức chịu tổn thất lớn ở hàng phòng ngự khi trung vệ Nico Schlotterbeck chính thức chia tay World Cup 2026 vì chấn thương dây chằng mắt cá chân. Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) cho biết cầu thủ 26 tuổi gặp vấn đề trong chiến thắng 2-1 trước Bờ Biển Ngà hôm 21/6, sau pha va chạm với Amad Diallo. Dù cố gắng thi đấu hết hiệp một, Schlotterbeck không thể tiếp tục và phải rời sân sau giờ nghỉ. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) xác nhận Schlotterbeck bị rách dây chằng mắt cá chân trái và sẽ phải nghỉ thi đấu nhiều tháng.
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Jacob Italiano (Australia): Đội tuyển Australia mất hậu vệ cánh Jacob Italiano ngay trước vòng knock-out khi cầu thủ này dính chấn thương cơ khép háng trong một buổi tập. Italiano là lựa chọn đá chính của HLV Tony Popovic ở cả hai trận mở màn gặp Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ, trước khi buộc phải rời giải vì không kịp bình phục. Aziz Behich, người được lựa chọn thay thế Italiano, cho biết anh rất tiếc cho đồng đội sau khi chứng kiến nỗ lực vượt qua chấn thương suốt mùa giải để kịp góp mặt tại World Cup.
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Reece James (Anh): Tuyển Anh chịu tổn thất ở hàng phòng ngự khi Reece James sẽ vắng mặt ít nhất hai trận đấu tiếp theo tại World Cup 2026 vì chấn thương gân kheo. Hậu vệ phải của Chelsea bị căng cơ sau trận hòa 0-0 với Ghana và không thể tham gia các buổi tập cùng toàn đội. HLV Thomas Tuchel xác nhận James sẽ bỏ lỡ trận đấu ở vòng 32 đội, đồng thời cho biết cầu thủ này đang được áp dụng chương trình phục hồi đặc biệt với hy vọng sớm trở lại.
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Raphinha (Brazil): Chấn thương gân kheo tiếp tục khiến Raphinha lỡ hẹn với tuyển Brazil ở vòng knock-out World Cup 2026. Tiền đạo 29 tuổi gặp vấn đề ở đùi phải trong chiến thắng 3-0 trước Haiti hôm 19/6, sau đó vắng mặt ở trận cuối vòng bảng với Scotland và chưa kịp bình phục để góp mặt trong cuộc đối đầu Nhật Bản tại vòng 32 đội. Đội ngũ y tế Brazil đang cho Raphinha thực hiện chương trình phục hồi chuyên sâu, với kỳ vọng anh có thể tái xuất nếu Selecao tiến sâu hơn tại giải.
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Yeremy Pino (Tây Ban Nha): Tây Ban Nha đứng trước nguy cơ mất Yeremy Pino ở giai đoạn knock-out sau khi cầu thủ chạy cánh này dính chấn thương trong chiến thắng 1-0 trước Uruguay ở lượt trận cuối vòng bảng. Pino vào sân ở phút 66 nhưng ngã mạnh xuống sân và ôm vai trái, sau đó được chẩn đoán ban đầu là chấn thương xương đòn. HLV Luis de la Fuente cho biết Pino sẽ được kiểm tra thêm, song thừa nhận anh "có thể sẽ bỏ lỡ phần còn lại của World Cup".
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Nico Williams (Tây Ban Nha): Cùng trận đấu với Uruguay, Nico Williams cũng gặp vấn đề thể lực sau khi được tung vào sân từ ghế dự bị ở phút 76. Cầu thủ của Athletic Bilbao cảm thấy đau ở vùng háng, làm dấy lên lo ngại về khả năng ra sân ở vòng 32 đội. Theo HLV Luis de la Fuente, Williams có thể chỉ bị căng cơ hoặc quá tải sau khi mới trở lại từ chấn thương trước đó, nhưng vẫn cần chờ kết quả kiểm tra để xác định mức độ nghiêm trọng.
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