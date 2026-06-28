Loạt ngôi sao vắng mặt ở vòng knock-out World Cup 2026 vì chấn thương

Isak Hien (Thụy Điển): Thụy Điển chịu tổn thất về lực lượng trước vòng knock-out khi trung vệ Isak Hien phải chia tay World Cup 2026 vì chấn thương gân kheo. Cầu thủ 27 tuổi gặp vấn đề trong trận hòa 1-1 với Nhật Bản và kết quả kiểm tra sau đó xác định anh bị rách gân kheo trái, không thể tiếp tục thi đấu tại giải. Liên đoàn Bóng đá Thụy Điển cho biết trung vệ này sẽ trở về CLB để điều trị và dự kiến phải nghỉ thi đấu một thời gian, trong khi HLV Graham Potter bày tỏ sự tiếc nuối và tin tưởng học trò sẽ sớm trở lại sau quá trình hồi phục.