Nghịch lý của Cunha

Matheus Cunha chơi tốt tại Manchester United, nhưng nghịch lý ở chỗ vị trí phù hợp nhất của anh lại do Bruno Fernandes chiếm giữ.

Cunha gây ấn tượng từ khi khoác áo MU.

Matheus Cunha không mất nhiều thời gian để chứng minh giá trị tại Manchester United. Trong mùa giải đầu tiên khoác áo "Quỷ đỏ", tiền đạo người Brazil nhanh chóng trở thành một trong những cầu thủ tạo đột biến nhất trên hàng công.

Hoà hợp ngay mùa đầu tiên

Những ai từng theo dõi Cunha từ thời RB Leipzig hay Hertha Berlin đều hiểu rõ khả năng tạo ra điểm nhấn của anh. Nhưng chỉ đến khi khoác áo Wolves và gánh vác hàng công của đội bóng này, Cunha mới thực sự được chú ý rộng rãi. Màn trình diễn ấn tượng đó đưa anh tới Old Trafford vào mùa hè vừa qua.

Đến lúc này, bản hợp đồng Cunha có thể xem là hợp lý. Cunha đang chơi chủ yếu ở cánh trái và mang lại nguồn năng lượng đáng kể cho hệ thống tấn công của Manchester United. Trung bình mỗi trận tại Premier League, anh thực hiện 3,2 tình huống rê bóng thành công hoặc bị phạm lỗi. Những con số đó phản ánh rõ khả năng đột phá và tạo áp lực lên hàng thủ đối phương.

Cunha không mất quá nhiều thời gian để tạo dấu ấn cho MU.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào thống kê bàn thắng và kiến tạo, Cunha chưa thực sự bùng nổ. Sau 26 trận tại Premier League, anh mới có 6 bàn và 2 kiến tạo.

Những con số ấy chưa phản ánh đầy đủ đóng góp của cầu thủ này, bởi ảnh hưởng của Cunha trong lối chơi thường đến từ khả năng kéo bóng, phá vỡ cấu trúc phòng ngự và tạo khoảng trống cho đồng đội.

Vấn đề nằm ở chỗ vị trí hiện tại của Cunha có thể chỉ là giải pháp tạm thời. Bản chất của cầu thủ người Brazil không phải một cầu thủ chạy cánh thuần túy. Anh phù hợp hơn với vai trò số 10 hoặc tiền đạo lùi. Ở đó, Cunha có thể tham gia trực tiếp vào quá trình tổ chức tấn công.

Khi thi đấu ở trung lộ, Cunha có nhiều cơ hội chạm bóng hơn, có nhiều khoảng trống để sáng tạo và cũng có thể tham gia vào các tình huống ghi bàn nhiều hơn. Nhưng đó cũng là nơi đang thuộc về Bruno Fernandes.

Nghịch lý vì những điều tốt nhất

Phong độ của đội trưởng Manchester United mùa này khiến mọi cuộc tranh luận gần như trở nên vô nghĩa. Fernandes vẫn là trung tâm trong lối chơi của đội bóng. Anh là nhạc trưởng, thủ lĩnh và ứng viên cho danh hiệu Cầu thủ hay nhất Premier League.

Trong hoàn cảnh đó, Manchester United không có lý do gì để thay đổi cấu trúc. Fernandes nhiều khả năng vẫn sẽ giữ vai trò số 10 trong vài năm tới nếu ở lại. Điều đó đồng nghĩa với việc con đường để Cunha chiếm vị trí này là rất hẹp.

Bruno và Cunha đều chơi tốt, nhưng vị trí số 10 thì chỉ có một.

Trong khi đó, đội bóng cũng đang tìm kiếm thêm các cầu thủ chạy cánh trái thực thụ. Những mục tiêu như Yan Diomande của RB Leipzig cho thấy ban lãnh đạo muốn tăng chiều rộng cho hệ thống tấn công.

Ngay cả Patrick Dorgu, khi được sử dụng ở cánh trái dưới thời Michael Carrick, cũng từng mang lại những lợi ích nhất định cho đội bóng. Nếu một cầu thủ chạy cánh đúng nghĩa được đưa về, Cunha có thể không còn là lựa chọn mặc định ở vị trí này.

Nghịch lý vì thế xuất hiện. Cunha đủ giỏi để đá chính tại Manchester United, nhưng vị trí phù hợp nhất với anh lại đang có chủ. Trong bối cảnh đó, vai trò hợp lý nhất của cầu thủ người Brazil có thể là một phương án tấn công đa năng. Anh có thể đá cánh trái, hỗ trợ trung lộ hoặc hoạt động phía sau tiền đạo khi cần.

Với những đội bóng muốn cạnh tranh danh hiệu, chiều sâu đội hình là yếu tố bắt buộc. Những mùa giải thành công nhất trong lịch sử Manchester United đều gắn với một tập thể có nhiều lựa chọn chất lượng.

Cunha có thể không mơ tới vai trò dự bị khi rời Wolves bởi trước đó, anh là trung tâm tuyệt đối của đội bóng. Nhưng tại Old Trafford, đôi khi đóng góp thầm lặng lại là con đường ngắn nhất dẫn đến danh hiệu.

