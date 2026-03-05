Cầu thủ không đáng thua nhất của MU

Rạng sáng 5/3, Matheus Cunha là điểm sáng trong thất bại 1-2 của MU trước Newcastle United thuộc vòng 29 Premier League.

Manchester United khép lại chuỗi trận bất bại trong năm 2026 bằng thất bại 1-2 trước Newcastle United tại St James' Park. Tuy nhiên, nếu phải tìm một cái tên không đáng bị chỉ trích sau trận đấu, đó là Matheus Cunha.

Theo thống kê từ SofaScore, tiền đạo người Brazil chạm bóng 67 lần, thực hiện 24 đường chuyền và tung ra một đường chuyền quyết định. Anh hoàn tất 4 pha đi bóng thành công, đưa bóng tiến lên tổng quãng đường 219 mét. Con số cho thấy mức độ ảnh hưởng lớn trong thế trận tấn công của MU.

Đáng chú ý nhất là màn đối đầu trực tiếp với Kieran Trippier. Ngay trong hiệp một, Cunha có 4 tình huống qua người thành công, nhiều hơn tổng số pha đi bóng của tất cả cầu thủ trên sân cộng lại. Xuyên suốt trận đấu, anh thắng tới 17 pha tranh chấp (10 dưới đất, 7 trên không), áp đảo hoàn toàn hậu vệ kỳ cựu của Newcastle.

Chiến thuật của Carrick cũng xoay quanh điểm tựa này. Thủ môn Senne Lammens liên tục phát bóng dài hướng về phía Cunha, tận dụng lợi thế thể hình và sức mạnh của anh trước Trippier. Bảy pha không chiến thành công cho thấy đây không phải lựa chọn ngẫu nhiên, mà là phương án có tính toán.

Điểm trừ duy nhất với Cunha nằm ở khâu dứt điểm. Anh tung ra 3 cú sút nhưng chỉ một lần trúng đích. Dù vậy xét trên tổng thể, tiền đạo 26 tuổi có thể ngẩng cao đầu. Rõ ràng anh không phải lý do khiến MU ra về tay trắng.

