Nghi vấn Yamal chia tay bạn gái

Lamine Yamal gây chú ý khi xóa sạch mọi hình ảnh liên quan đến nữ ca sĩ Nicki Nicole trên trang cá nhân, làm dấy lên tin đồn cặp đôi đường ai nấy đi.

Yamal xóa mọi hình ảnh của Nicki Nicole trên trang cá nhân.

Thời gian qua, Yamal nhiều lần xuất hiện bên cạnh nữ ca sĩ người Argentina. Mối quan hệ càng được củng cố khi Yamal công khai hình ảnh chúc mừng sinh nhật lần thứ 25 của nữ ca sĩ trên trang cá nhân.

Tuy nhiên, chưa đầy một tuần sau, tất cả bức ảnh biến mất khỏi trang cá nhân của Yamal. Động thái ngay lập tức khiến fan đặt câu hỏi cả hai xảy ra mâu thuẫn, hoặc tệ hơn là chia tay.

Nicki được biết đến với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ, hơn Yamal 7 tuổi. Cặp cầu thủ - ca sĩ vướng tin đồn hẹn hò vào giữa tháng 7. Thời điểm ấy, Nicki góp mặt trong tiệc sinh nhật của Yamal.

Tiếp đó, nữ ca sĩ được trông thấy xuất hiện tại sân Johan Cruyff trong trận Joan Gamper Trophy gặp Como 1907. Cô mặc áo đấu in tên Yamal và ngồi cùng gia đình, bạn bè của anh.

Sau khi tỏa sáng tại Euro 2024, Yamal liên tục vướng ồn ào tình cảm. Chàng trai 18 tuổi cặp kè với một người mẫu có tên Anna Gegnoso. Trước đó, Yamal còn vướng tin đồn tình cảm với Fati Vazquez, một nữ influencer kiêm cựu tiếp viên hàng không hơn anh 12 tuổi.

Chuyện tình nổi tiếng nhất của Yamal là với Alex Padilla. Cô nàng xuất hiện bên Yamal và gia đình anh để ăn mừng chiến thắng tại Euro 2024. Tuy nhiên, sau nhiều lần rạn nứt rồi tái hợp, mối quan hệ của cặp đôi thực sự khép lại.