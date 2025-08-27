Bạn gái Yamal lên tiếng

Nữ ca sĩ Nicki Nicole chia sẻ dòng trạng thái sau khi xuất hiện thân mật bên cạnh tiền đạo Lamine Yamal của Barcelona.

Yamal mừng sinh nhật của Nicole.

Hôm 25/8, Yamal khiến mạng xã hội dậy sóng khi công khai hình ảnh bên bạn gái Nicki Nicole. Bức ảnh cho thấy khoảnh khắc thân mật giữa cả hai khi Yamal khoác tay lên eo và tựa đầu vào Nicole.

Trên trang cá nhân, Nicole thừa nhận bức ảnh được chụp trong bữa tiệc sinh nhật tuổi 25 của cô. Nữ ca sĩ chia sẻ dòng trạng thái: "Hôm nay là sinh nhật của tôi. Mất 25 năm để tôi nhận ra rằng cuộc đời và thời gian của tôi là do chính tôi quyết định. Tôi sẽ tiếp tục học hỏi và sẽ đồng hành cùng những người tôi yêu thương. Tôi thực sự biết ơn những người theo dõi và đồng hành cùng tôi thông qua âm nhạc".

Bài đăng mới của Nicole đi kèm với một bộ ảnh từ bữa tiệc sinh nhật, nhưng không có sự xuất hiện của Yamal. Mundo Deportivo cho biết Nicole đang chuẩn bị cho một dự án âm nhạc mới và hứa hẹn tiếp tục mang đến những điều bất ngờ cho người hâm mộ.

Mối quan hệ của Yamal và Nicole gây chú ý từ bữa tiệc sinh nhật lần thứ 18 của Yamal vào giữa tháng 7. Sau đó, Nicole tiếp tục xuất hiện tại sân Johan Cruyff trong trận Joan Gamper Trophy gặp Como 1907, mặc áo đấu có tên Yamal, ngồi cùng gia đình và bạn bè của anh.

Hôm 16/8, báo chí Tây Ban Nha chia sẻ nhiều hình ảnh cho thấy Yamal và Nicole đã có chuyến du lịch cùng nhau ở Monaco.

