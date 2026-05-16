Nghi vấn Neymar nhận quốc tịch Italy gây xôn xao

Thông tin Neymar được cho là nhận quốc tịch Italy thổi bùng tranh cãi trên truyền thông quốc tế trước World Cup 2026.

Neymar có 2 con chung với bạn gái Biancardi,

Ban đầu, nhà báo Nicolo Schira khẳng định Neymar hoàn tất thủ tục và được cấp hộ chiếu Italy với sự hỗ trợ pháp lý từ luật sư Emiliano Nitti vào ngày 15/5. Thông tin nhanh chóng lan truyền mạnh trên mạng xã hội, kéo theo hàng loạt đồn đoán liên quan đến tương lai của cựu sao PSG.

Tuy nhiên, tờ báo Corriere della Sera tiết lộ điều ngược lại. Neymar xuất hiện tại Tổng lãnh sự quán Italy ở Sao Paulo, chủ yếu để hỗ trợ làm thủ tục quốc tịch cho hai con gái, không phải hoàn tất hồ sơ nhập quốc tịch cho bản thân.

Bạn gái Neymar, Bruna Biancardi, hiện mang hai quốc tịch Brazil và Italy. Theo luật Italy, con của công dân Italy có quyền nhận quốc tịch bất kể sinh ra ở đâu. Vì thế, hai con gái của cặp đôi đủ điều kiện hoàn tất thủ tục.

Chính sự nhập nhằng thông tin khiến nhiều người lầm tưởng Neymar có mối liên hệ với tuyển Italy. Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp sở hữu hộ chiếu Italy, tiền đạo 34 tuổi cũng không thể thi đấu cho "Azzurri".

Theo quy định của FIFA, Neymar chơi cho Brazil ở cấp độ chính thức trong nhiều năm, nên không còn quyền thay đổi quốc tịch bóng đá.

Hiện Neymar vẫn tập trung hồi sinh sự nghiệp tại Santos sau quãng thời gian chấn thương liên miên ở Al Hilal. HLV Carlo Ancelotti cũng được cho là cân nhắc khả năng triệu tập Neymar dự World Cup 2026.

Neymar chạy nước rút cho World Cup Sáng 11/5, Neymar mở tỷ số trong trận Santos thắng Bragatino 2-0 thuộc giải vô địch quốc gia Brazil.