Nghi án bán độ rúng động bóng đá Anh

Một cảnh sát Thụy Điển gây sốc khi khẳng định nhiều cầu thủ Premier League có thể tham gia vào việc bán độ.

Cảnh sát Thụy Điển tố cáo các trận đấu ở Premier League bị thao túng.

Fredrik Gardare - dẫn đầu nhóm điều tra tội phạm tổ chức trong thể thao, cho biết ông phát hiện bằng chứng trong một cuộc đột kích sòng bạc bất hợp pháp. Gardare từng chỉ đạo cuộc điều tra kéo dài 18 tháng, đưa đến việc cựu tiền vệ Man City, Dickson Etuhu, bị kết tội hối lộ để dàn xếp tỷ số tại Thụy Điển.

Lần này, ông tiết lộ những chiếc điện thoại bị thu giữ trong cuộc đột kích chứa bằng chứng về nhiều cầu thủ Premier League tham gia đặt cược và thao túng các khía cạnh của trận đấu, từ thẻ vàng, phạt góc đến yếu tố khác. Một số tin nhắn còn cho thấy việc dàn xếp tỷ số không chỉ diễn ra tại châu Âu mà cả ở các trận đấu quốc tế.

Tuy nhiên, dù có bằng chứng rõ ràng, cảnh sát Thụy Điển quyết định không theo đuổi vụ án, buộc Gardare kêu gọi các cơ quan chức năng phải làm sáng tỏ mọi chuyện. Ông nhấn mạnh: "Đây là một trong những vụ bán độ rõ ràng nhất mà tôi từng chứng kiến. Nó không thể rõ ràng hơn bằng việc tìm thấy trực tiếp trên chiếc điện thoại bị thu giữ".

Hiện Hiệp hội bóng đá Anh (FA) chưa nhận được thông tin từ phía Thụy Điển, và Premier League cho biết họ không nắm được vụ việc. Trước đó, một cựu cầu thủ tố giác ít nhất 5 cầu thủ Premier League được tiếp cận khi các tổ chức cá cược bất hợp pháp nhắm vào giải đấu hàng đầu nước Anh.

Gardare cảnh báo: "Điều này không chỉ ảnh hưởng bóng đá Thụy Điển, mà còn có thể tác động tới bóng đá quốc tế. Nếu không ngăn chặn kịp thời, niềm tin vào giải đấu hàng đầu sẽ bị xói mòn nghiêm trọng".