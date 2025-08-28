Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nghi án bán độ rúng động bóng đá Anh

  • Thứ năm, 28/8/2025 17:51 (GMT+7)
Một cảnh sát Thụy Điển gây sốc khi khẳng định nhiều cầu thủ Premier League có thể tham gia vào việc bán độ.

Cảnh sát Thụy Điển tố cáo các trận đấu ở Premier League bị thao túng.

Fredrik Gardare - dẫn đầu nhóm điều tra tội phạm tổ chức trong thể thao, cho biết ông phát hiện bằng chứng trong một cuộc đột kích sòng bạc bất hợp pháp. Gardare từng chỉ đạo cuộc điều tra kéo dài 18 tháng, đưa đến việc cựu tiền vệ Man City, Dickson Etuhu, bị kết tội hối lộ để dàn xếp tỷ số tại Thụy Điển.

Lần này, ông tiết lộ những chiếc điện thoại bị thu giữ trong cuộc đột kích chứa bằng chứng về nhiều cầu thủ Premier League tham gia đặt cược và thao túng các khía cạnh của trận đấu, từ thẻ vàng, phạt góc đến yếu tố khác. Một số tin nhắn còn cho thấy việc dàn xếp tỷ số không chỉ diễn ra tại châu Âu mà cả ở các trận đấu quốc tế.

Tuy nhiên, dù có bằng chứng rõ ràng, cảnh sát Thụy Điển quyết định không theo đuổi vụ án, buộc Gardare kêu gọi các cơ quan chức năng phải làm sáng tỏ mọi chuyện. Ông nhấn mạnh: "Đây là một trong những vụ bán độ rõ ràng nhất mà tôi từng chứng kiến. Nó không thể rõ ràng hơn bằng việc tìm thấy trực tiếp trên chiếc điện thoại bị thu giữ".

Hiện Hiệp hội bóng đá Anh (FA) chưa nhận được thông tin từ phía Thụy Điển, và Premier League cho biết họ không nắm được vụ việc. Trước đó, một cựu cầu thủ tố giác ít nhất 5 cầu thủ Premier League được tiếp cận khi các tổ chức cá cược bất hợp pháp nhắm vào giải đấu hàng đầu nước Anh.

Gardare cảnh báo: "Điều này không chỉ ảnh hưởng bóng đá Thụy Điển, mà còn có thể tác động tới bóng đá quốc tế. Nếu không ngăn chặn kịp thời, niềm tin vào giải đấu hàng đầu sẽ bị xói mòn nghiêm trọng".

Wirtz nếm trải sự khắc nghiệt của bóng đá Anh

Từ Leverkusen sang Liverpool, Wirtz nhận ngay “bài học nhập môn” Premier League: không gian bị bóp nghẹt, thể lực bị vắt kiệt, và sự khốc liệt đến tận cùng.

24 giờ trước

Mainoo chọn bến đỗ mới

Tài năng trẻ Kobbie Mainoo được cho là sẽ rời Premier League nếu không còn cơ hội phát triển tại sân Old Trafford.

24:1460 hôm qua

Wirtz nguy cơ thành 'bom xịt'

Ngôi sao của Liverpool chơi mờ nhạt trong cả hai vòng đầu Premier League 2025/26, trải qua giai đoạn đầy thử thách ở môi trường mới.

38:2301 hôm qua

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Minh Nghi

    Alexander-Arnold bat man hinh anh

    Alexander-Arnold bất mãn

    2 giờ trước 18:00 28/8/2025 Thể thao

    0

    Hậu vệ phải người Anh trải qua khởi đầu khó khăn tại Real Madrid, khi chưa thi đấu trọn vẹn 90 phút cho đội bóng mới kể từ đầu mùa La Liga 2025/26.

