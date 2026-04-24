Nghẹt thở cuộc đua trụ hạng ở La Liga

Cuộc chiến trụ hạng tại La Liga bước vào giai đoạn nghẹt thở nhất mùa giải khi khoảng cách giữa các đội gần như bị xóa nhòa ở những vòng cuối.

Sevilla (áo trắng) nguy cơ rớt hạng.

Sau loạt trận giữa tuần, cục diện khu vực cuối bảng trở nên khó lường hơn bao giờ hết. Trường hợp đáng chú ý là Espanyol, đội bóng từng nằm trong top 6 đầu mùa nhưng đang lao dốc không phanh. Từ đầu năm 2026, họ chỉ giành 5 điểm sau 15 trận (hòa 5, thua 10), phong độ tệ hại không kém Tottenham tại Anh.

Ở quy mô toàn giải, khoảng cách giữa nhóm nguy hiểm cực kỳ sít sao với chỉ 6 điểm phân cách vị trí thứ 18 của Alaves và vị trí thứ 10 của Osasuna. Ngay cả những đội đứng cuối như Real Oviedo hay Levante vẫn còn cơ hội thoát hiểm.

Lịch thi đấu 5 vòng còn lại được đánh giá sẽ đóng vai trò then chốt. Valencia phải đối đầu hàng loạt đối thủ mạnh như Atletico Madrid hay Barcelona, trong khi Mallorca và Rayo có phần dễ thở hơn khi gặp nhiều đối thủ trực tiếp.

Theo The Athletic, Real Oviedo và Levante đang thất thế, trong khi cuộc chiến trụ hạng có thể là màn tử chiến giữa Elche, Alaves và Sevilla. Valencia cũng chưa hoàn toàn an toàn trước nguy cơ rớt hạng lần đầu sau 40 năm.

Trong khi đó, Sevilla gây thất vọng lớn nhất khi mấp mé nhóm xuống hạng. Nhà cựu vô địch châu Âu chỉ hơn Alaves đúng 1 điểm. Nếu không cải thiện tình hình, Sevilla hoàn toàn có nguy cơ xuống chơi ở hạng dưới mùa tới.

Với hàng loạt trận chung kết ngược phía trước, La Liga hứa hẹn sẽ còn nhiều cú sốc. Truyền thông Tây Ban Nha nhận định cuộc đua trụ hạng La Liga mùa này còn kịch tính hơn cả ngôi vô địch.