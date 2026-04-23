Thảm họa Atletico Madrid

Rạng sáng 23/4, thầy trò HLV Diego Simeone thua Elche 2-3 thuộc vòng 33 La Liga.

Atletico Madrid thua liểng xiểng.

Lần đầu tiên kể từ năm 2021, Atletico Madrid thua liền 4 trận tại La Liga. Tính trên mọi đấu trường, "Rojiblancos" chỉ thắng 1 trong 8 trận gần nhất, đó là chiến thắng trước Barcelona ở tứ kết lượt đi Champions League.

Trận đấu khởi đầu đầy hứa hẹn cho Atletico khi Nicolas Gonzalez mở tỷ số ngay phút thứ 10 sau pha phối hợp đẹp mắt với Rodri Mendoza. Tuy nhiên, niềm vui của đội khách "ngắn chẳng tày gang". Phút 18, David Affengruber tận dụng pha lộn xộn từ quả phạt góc để dứt điểm cận thành hạ gục Jan Oblak, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Bước ngoặt thực sự đến ở phút 30 khi Thiago Almada nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống phạm lỗi với Affengruber trong vùng cấm. Trên chấm phạt đền, Andre Silva không bỏ lỡ cơ hội đánh lừa Oblak để nâng tỷ số lên 2-1.

Dù thi đấu thiếu người, Atletico vẫn cho thấy bản lĩnh khi Gonzalez hoàn tất cú đúp ngay đầu hiệp hai để gỡ hòa 2-2. Tuy nhiên, ưu thế quân số giúp Elche làm chủ thế trận trong những phút còn lại.

Phút 60, sau nỗ lực cứu thua của Oblak, chính Affengruber có đường chuyền dọn cỗ để Andre Silva hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 3-2 cho Elche.

Những nỗ lực muộn màng của Antoine Griezmann ở phút 89 không đủ để đánh bại sự xuất sắc của thủ thành Matias Dituro. Thất bại phơi bày phong độ tồi tệ của Atletico trong năm 2026, khi họ mới chỉ giành được duy nhất một chiến thắng trên sân khách.

Ngược lại, với 3 trận thắng liên tiếp tại thánh địa của mình, Elche tràn trề hy vọng về một cuộc bứt phá ngoạn mục trong cuộc đua trụ hạng.