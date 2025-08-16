Maye Musk và quan niệm về sức khỏe
Sống mạo hiểm một cách cẩn thận
Là chuyên gia dinh dưỡng, Maye Musk chia sẻ cách ăn uống khoa học, không chạy theo xu hướng "ăn kiêng" thiếu căn cứ. Theo bà, sức khỏe không phải là điều hiển nhiên, nó là kết quả của sự lựa chọn, kỷ luật và hiểu biết đúng đắn.
Mẹ của Elon Musk: 69 tuổi, tôi trở thành người mẫu
Đây là một trong những phần đầy cảm hứng của cuốn sách. Maye Musk khẳng định rằng phụ nữ có thể đẹp ở bất kỳ độ tuổi nào. Bà phản bác định kiến xã hội về quan niệm phụ nữ lớn tuổi không còn hấp dẫn, rằng sự tự tin và phong cách cá nhân là yếu tố quan trọng hơn cả ngoại hình.