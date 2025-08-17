Mẹ của Elon Musk: 69 tuổi, tôi trở thành người mẫu

Đây là một trong những phần đầy cảm hứng của cuốn sách. Maye Musk khẳng định rằng phụ nữ có thể đẹp ở bất kỳ độ tuổi nào. Bà phản bác định kiến xã hội về quan niệm phụ nữ lớn tuổi không còn hấp dẫn, rằng sự tự tin và phong cách cá nhân là yếu tố quan trọng hơn cả ngoại hình. - Tải ngay ứng dụng Voiz FM tại: voiz.vn/download để nghe trọn vẹn nội dung sách!