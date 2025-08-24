Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sống mạo hiểm một cách cẩn thận

Maye Musk và quan niệm về gia đình

  • Chủ nhật, 24/8/2025 20:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Gia đình của Maye Musk là bức chân dung đầy cảm xúc về tình yêu thương, sự hy sinh và cách bà nuôi dạy ba người con trong hoàn cảnh không hề dễ dàng. Bà không kiểm soát cuộc sống của các con, nhưng luôn là điểm tựa vững chắc. - Tải ngay ứng dụng Voiz FM tại: voiz.vn/download để nghe trọn vẹn nội dung sách!

Maye Musk anh 1Maye Musk anh 2

Maye Musk và quan niệm về gia đình

Sống mạo hiểm một cách cẩn thận

20:00 15/08/2025

Mẹ Elon Musk: Bạn phải quên đi mình được sinh ra như thế nào

20:00 15/08/2025

Thành công không phải là đích đến, mà là hành trình được xây dựng từ sự kiên trì, dũng cảm và khả năng thích nghi. Maye Musk trở thành người mẫu nổi tiếng toàn cầu ở tuổi ngoài 70 - minh chứng rằng không bao giờ là quá muộn để thành công. - Tải ngay ứng dụng Voiz FM tại: voiz.vn/download để nghe trọn vẹn nội dung sách!

Maye Musk: Cha tôi là một người phi thường

20:00 15/08/2025

Hành trình sống động mà Maye Musk kể lại những trải nghiệm mạo hiểm từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành, và cách bà học được sự can đảm trong thận trọng từ gia đình mình, dám bước ra khỏi vùng an toàn với sự chuẩn bị kỹ lưỡng. - Tải ngay ứng dụng Voiz FM tại: voiz.vn/download để nghe trọn vẹn nội dung sách!

Maye Musk và quan niệm về sức khỏe

20:00 15/08/2025

Là chuyên gia dinh dưỡng, Maye Musk chia sẻ cách ăn uống khoa học, không chạy theo xu hướng “ăn kiêng” thiếu căn cứ. Theo bà, sức khỏe không phải là điều hiển nhiên, nó là kết quả của sự lựa chọn, kỷ luật và hiểu biết đúng đắn. - Tải ngay ứng dụng Voiz FM tại: voiz.vn/download để nghe trọn vẹn nội dung sách!

Mẹ của Elon Musk: 69 tuổi, tôi trở thành người mẫu

20:00 15/08/2025

Đây là một trong những phần đầy cảm hứng của cuốn sách. Maye Musk khẳng định rằng phụ nữ có thể đẹp ở bất kỳ độ tuổi nào. Bà phản bác định kiến xã hội về quan niệm phụ nữ lớn tuổi không còn hấp dẫn, rằng sự tự tin và phong cách cá nhân là yếu tố quan trọng hơn cả ngoại hình. - Tải ngay ứng dụng Voiz FM tại: voiz.vn/download để nghe trọn vẹn nội dung sách!

