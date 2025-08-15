Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sống mạo hiểm một cách cẩn thận

Mẹ của Elon Musk: 69 tuổi, tôi trở thành người mẫu

  • Thứ sáu, 15/8/2025 17:15 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Maye Musk anh 1Maye Musk anh 2

Mẹ của Elon Musk: 69 tuổi, tôi trở thành người mẫu

Đây là một trong những phần đầy cảm hứng của cuốn sách. Maye Musk khẳng định rằng phụ nữ có thể đẹp ở bất kỳ độ tuổi nào. Bà phản bác định kiến xã hội về quan niệm phụ nữ lớn tuổi không còn hấp dẫn, rằng sự tự tin và phong cách cá nhân là yếu tố quan trọng hơn cả ngoại hình. - Tải ngay ứng dụng Voiz FM tại: voiz.vn/download để nghe trọn vẹn nội dung sách!

