Sống mạo hiểm một cách cẩn thận
Mẹ của Elon Musk: 69 tuổi, tôi trở thành người mẫu
Đây là một trong những phần đầy cảm hứng của cuốn sách. Maye Musk khẳng định rằng phụ nữ có thể đẹp ở bất kỳ độ tuổi nào. Bà phản bác định kiến xã hội về quan niệm phụ nữ lớn tuổi không còn hấp dẫn, rằng sự tự tin và phong cách cá nhân là yếu tố quan trọng hơn cả ngoại hình.
