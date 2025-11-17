Tác giả khuyến khích bạn từ bỏ tâm lý ám ảnh về chuyện phải luôn đúng, luôn tốt, luôn hoàn hảo. Người Pháp có cách sống “buông bỏ” đầy duyên dáng - họ không cố gắng kiểm soát mọi thứ, mà học cách chấp nhận và tận hưởng cuộc sống như nó vốn là như vậy. - Tải ngay ứng dụng Voiz FM tại: voiz.vn/download để nghe trọn vẹn nội dung sách!

Tư duy 'không cần phải hoàn hảo' Tác giả khuyến khích bạn từ bỏ tâm lý ám ảnh về chuyện phải luôn đúng, luôn tốt, luôn hoàn hảo. Người Pháp có cách sống “buông bỏ” đầy duyên dáng - họ không cố gắng kiểm soát mọi thứ, mà học cách chấp nhận và tận hưởng cuộc sống như nó vốn là như vậy. - Tải ngay ứng dụng Voiz FM tại: voiz.vn/download để nghe trọn vẹn nội dung sách! Nghệ thuật đếch quan tâm kiểu Pháp Tư duy 'không cần phải hoàn hảo' Tác giả khuyến khích bạn từ bỏ tâm lý ám ảnh về chuyện phải luôn đúng, luôn tốt, luôn hoàn hảo. Người Pháp có cách sống “buông bỏ” đầy duyên dáng - họ không cố gắng kiểm soát mọi thứ, mà học cách chấp nhận và tận hưởng cuộc sống như nó vốn là như vậy. - Tải ngay ứng dụng Voiz FM tại: voiz.vn/download để nghe trọn vẹn nội dung sách! Tự do trong cảm xúc Thay vì cố gắng kiểm soát cảm xúc, hãy để chúng tồn tại. Người Pháp không ngại thể hiện sự giận dữ, buồn bã hay vui vẻ - đó là một phần của sự sống động của cuộc sống. - Tải ngay ứng dụng Voiz FM tại: voiz.vn/download để nghe trọn vẹn nội dung sách! Thiền theo kiểu Pháp Thiền vốn không cần phải ngồi yên như một bức tượng, không cần phải “tĩnh tâm” một cách máy móc. Thiền có thể là khi bạn sống trọn vẹn với cảm xúc, với sự hỗn loạn, và với chính con người bạn. - Tải ngay ứng dụng Voiz FM tại: voiz.vn/download để nghe trọn vẹn nội dung sách!