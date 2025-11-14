Thế giới sách
Nghệ thuật đếch quan tâm kiểu Pháp
Thiền theo kiểu Pháp
- Thứ sáu, 14/11/2025 09:00 (GMT+7)
- 2 giờ trước
Thiền vốn không cần phải ngồi yên như một bức tượng, không cần phải "tĩnh tâm" một cách máy móc. Thiền có thể là khi bạn sống trọn vẹn với cảm xúc, với sự hỗn loạn, và với chính con người bạn.
