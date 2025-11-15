Tự do trong cảm xúc
Nghệ thuật đếch quan tâm kiểu Pháp
Thay vì cố gắng kiểm soát cảm xúc, hãy để chúng tồn tại. Người Pháp không ngại thể hiện sự giận dữ, buồn bã hay vui vẻ - đó là một phần của sự sống động của cuộc sống.
Thiền vốn không cần phải ngồi yên như một bức tượng, không cần phải "tĩnh tâm" một cách máy móc. Thiền có thể là khi bạn sống trọn vẹn với cảm xúc, với sự hỗn loạn, và với chính con người bạn.