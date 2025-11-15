Thiền theo kiểu Pháp

Thiền vốn không cần phải ngồi yên như một bức tượng, không cần phải "tĩnh tâm" một cách máy móc. Thiền có thể là khi bạn sống trọn vẹn với cảm xúc, với sự hỗn loạn, và với chính con người bạn.