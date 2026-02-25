Ngày cuối đời của Du Phiêu

Theo tờ Sinchew, Du Phiêu trút hơi thở cuối cùng vào tối 24/2, tức mùng 8 Tết, hưởng thọ 57 tuổi. Chia sẻ với truyền thông, bạn thân trong giới của Du Phiêu là diễn viên Hoàng Văn Tiêu xác nhận tin buồn, cho biết nam diễn viên gặp sự cố sức khỏe vào ngày 12/2.

Cụ thể, khi ông đang gặp khách hàng tại văn phòng thì đột nhiên cảm thấy không khỏe, yêu cầu Hoàng Văn Tiêu gọi xe cấp cứu. Trước khi được đưa đến bệnh viện, Du Phiêu đã ở trong trạng thái bán hôn mê. Sau khi nhập viện, bác sĩ xác nhận ông bị xuất huyết não. Tài tử sau đó rơi vào hôn mê sâu, dù được tiến hành phẫu thuật mở hộp sọ để giảm áp lực nội sọ những vẫn không hồi tình.

"Lúc đó tôi đang chuẩn bị rời công ty, Du Phiêu gọi tôi lại, nói muốn giới thiệu khách hàng cho tôi, là một đồng nghiệp cũ của Ban Tin tức TVB . Sau khi mọi người trò chuyện vài câu, anh ấy bất ngờ gục xuống bàn. Tôi còn đùa 'Đang gặp khách mà buồn ngủ vậy sao?'. Rồi anh ấy bảo cảm thấy rất khó chịu và mau gọi xe cấp cứu", Hoàng Văn Tiêu kể lại những giây phút đồng nghiệp rơi vào nguy kịch.

Diễn viên chia sẻ thêm: "Khi đến phòng cấp cứu, bác sĩ xác nhận Du Phiêu xuất huyết não, phải mổ mở sọ để giảm áp lực nội sọ. Nhưng anh ấy không tỉnh lại. Ngày thứ hai, áp lực nội sọ vẫn cao nên phải mở thêm, song tình trạng không cải thiện. Anh ấy vẫn hôn mê cho đến gần 10 giờ tối 24/2 thì qua đời trong vòng tay gia đình".

Sự ra đi đột ngột của Du Phiêu khiến Hoàng Văn Tiêu cảm thấy nặng lòng. Ông cho biết điều lo lắng nhất là cô con gái nhỏ của Du Phiêu, tên Du Khải Nguyệt, mới 8 tuổi. "Con bé còn quá nhỏ, gia đình lại có những gánh nặng và áp lực, tôi cũng không biết có thể giúp được gì cho họ vào lúc này", Hoàng Văn Tiêu nói.

Du Phiêu sau khi tốt nghiệp trung học đã làm diễn viên quần chúng trong 6 năm, ký hợp đồng với các đơn vị như Đài Phát thanh Truyền hình Hong Kong và TVB. Năm 1989, ông thi vào khóa 3 lớp đào tạo nâng cao nghệ sĩ để chính thức gia nhập ngành diễn xuất. Trong nhiều năm, Du Phiêu chủ yếu đảm nhận các vai phụ.

Một trong số phân cảnh khiến khán giả nhớ nhất về ông là trong phim Đại thời đại, khi nhân vật Phương Tiến Tân do Lưu Tùng Nhân thủ vai bị đánh đến mất khả năng lao động, phải đi học gấp báo kiếm sống nhưng lại bị ức hiếp. Du Phiêu trong vai người bán báo đã ra tay giúp đỡ, khiến người xem không khỏi xúc động.

Du Phiêu làm việc tại TVB suốt 23 năm, đến năm 2012 mới rời đài và chuyển sang làm việc với HKTV. Ông từng thẳng thắn chia sẻ lý do rời TVB là vì lương thấp, mỗi tháng chỉ khoảng 10.500 HKD, thậm chí thấp hơn cả lương bảo vệ, không đủ để trang trải cuộc sống. Trước khi rời TVB, diễn viên từ năm 2004 đã khởi nghiệp, thành lập công ty kỹ thuật môi trường. Công việc kinh doanh phát triển khá tốt, ông còn mời bạn thân là Hoàng Văn Tiêu phụ trách bộ phận kinh doanh.

