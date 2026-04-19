Ngân hàng siết nợ nhiều bất động sản của FLC, Bamboo Airways

  • Chủ nhật, 19/4/2026 13:15 (GMT+7)
MSB thông báo thu giữ hàng trăm tài sản bảo đảm để xử lý khoản nợ của Bamboo Airways từ ngày 10/5 do vi phạm nghĩa vụ trả nợ.

Nhiều bất động sản thế chấp thuộc FLC, Bamboo Airways bị ngân hàng thu giữ nhằm xử lý nợ.

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) vừa phát đi thông báo về việc thu giữ tài sản bảo đảm của CTCP Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) nhằm xử lý thu hồi nợ.

Cụ thể, ngân hàng dự kiến thu giữ 387 quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Các tài sản này phân bổ tại nhiều dự án, gồm khu phức hợp Đắk Đoa, khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, một tài sản tại phường Diên Hồng (Gia Lai) và khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn (Thanh Hóa).

Toàn bộ tài sản đều do Tập đoàn FLC và công ty con của FLC đứng tên. Thời gian thu giữ dự kiến được thực hiện sau ngày 10/5.

Theo MSB, việc thu giữ được thực hiện do khách hàng vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng tín dụng đã ký, qua đó ngân hàng tiến hành xử lý tài sản bảo đảm theo thỏa thuận và quy định pháp luật.

Trước đó, vào cuối tháng 3, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cũng thông báo kế hoạch thu giữ tài sản bảo đảm liên quan đến khoản nợ của Bamboo Airways.

Tài sản bị thu giữ là quyền sử dụng đất với tổng diện tích hơn 86.300 m2, trong đó phần lớn là đất ở nông thôn, thuộc 355 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất tại Khu C - Khu biệt thự phức hợp Đắk Đoa (Gia Lai). Chủ sở hữu các tài sản này là Tập đoàn FLC.

Sacombank dự kiến triển khai thu giữ trong khoảng thời gian từ ngày 22/4 đến 22/6. Ngân hàng yêu cầu bên bảo đảm và các bên đang quản lý tài sản chủ động di dời toàn bộ tài sản không thuộc diện bảo đảm trước thời điểm thu giữ. Trường hợp không thực hiện, Sacombank sẽ tiến hành di dời và bàn giao các tài sản này cho bên thứ ba trông giữ, với mọi chi phí phát sinh do bên bảo đảm và bên vay chịu trách nhiệm.

Bamboo Airways được FLC thành lập từ giữa năm 2017 và bay chuyến thương mại đầu tiên từ đầu năm 2019. Đến tháng 5/2023, hãng tách ra khỏi FLC sau khi tập đoàn này chuyển nhượng toàn bộ cổ phần sở hữu tại hãng bay cho nhóm cổ đông do ông Lê Thái Sâm đại diện. Cuối tháng 9/2025, Tập đoàn FLC nhận lại quyền quản trị Bamboo Airways.

Sacombank 'siết nợ' hơn 8,6 ha đất dự án FLC tại Gia Lai

Sacombank vừa có quyết định thu giữ hơn 86.000 m2 đất thuộc dự án của FLC tại Gia Lai để xử lý khoản nợ xấu của Bamboo Airways.

15:46 4/4/2026

Quảng Ninh yêu cầu thu hồi nợ thuế tại 2 dự án 16.000 tỷ đồng của FLC

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa yêu cầu các sở, ngành liên quan rà soát, xử lý dứt điểm những tồn đọng tại 2 dự án lớn của Tập đoàn FLC trên địa bàn.

21:48 11/4/2026

Ông Trịnh Văn Quyết tái xuất, FLC rầm rộ 'tuyển quân'

Ngay sau khi ông Trịnh Văn Quyết trở lại vai trò Chủ tịch, Tập đoàn FLC đã đẩy mạnh tuyển dụng quy mô lớn, bổ sung nhân sự cho loạt dự án trọng điểm trên cả nước.

10:46 6/4/2026

Thủy Tiên

  • Bamboo Airways

    Bamboo Airways

    Công ty TNHH Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) là hãng hàng không mới thuộc Tập đoàn FLC với vốn điều lệ 700 tỷ đồng, có trụ sở tại Sân bay Phù Cát (Bình Định). Mới đây công ty đã chính thức ra mắt và dự kiến sẽ bắt đầu có các chuyến bay cuối năm 2018 hoặc đầu năm 2019.

    • Thành lập: 2017
    • Sáng lập: FLC
    • Mã cổ phiếu: Chưa niêm yết

  • Tiền thân Tập đoàn FLC là Công ty TNHH Đầu tư Trường phú Fortune với 18 tỷ đồng tiền vốn, sau nhiều lần cơ cấu hiện FLC tập trung kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản du lịch và nhà ở với nhiều dự án resort lớn.

    • Thành lập: 2008
    • Sáng lập: Trịnh Văn Quyết
    • Mã cổ phiếu: FLC

