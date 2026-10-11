Ngắm phối cảnh tổ hợp thể thao hơn 400 ha của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương (Hùng Vương International Sports Complex) có quy mô hơn 400 ha tại phía nam Hà Nội , được phát triển theo mô hình liên hợp thể thao - văn hóa - giải trí. Dự án do Tập đoàn Vingroup đầu tư, khởi công vào cuối năm 2025 với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 925.000 tỷ đồng .

Trung tâm của dự án là sân vận động VinFast - Trống Đồng, có diện tích 73,3 ha, sức chứa 135.000 chỗ ngồi - lớn nhất thế giới. Sân được thiết kế theo tiêu chuẩn FIFA và ứng dụng trí tuệ nhân tạo theo hướng ưu tiên công nghệ xanh, có hệ thống mái che đóng mở tự động.

Bao quanh sân vận động là hệ thống sân tập và công trình thể thao phục vụ các môn thi đấu tại Olympic. Bên cạnh các môn thể thao thành tích cao, tổ hợp còn có hai sân golf 18 hố do các đơn vị tư vấn quốc tế thiết kế; công viên tennis, pickleball và padel rộng hơn 40 ha với khoảng 300 sân; cùng hệ thống đường đạp xe đa dạng địa hình và độ dốc.

Các hạng mục được quy hoạch phục vụ cả thi đấu chuyên nghiệp lẫn nhu cầu tập luyện, vui chơi của người dân, du khách và vận động viên.

Theo quy hoạch, xung quanh khu liên hợp là hệ sinh thái tiện ích đô thị gồm khách sạn, lưu trú, mua sắm, giải trí, văn hóa và y tế. Với các hạng mục chính dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2027, "siêu" dự án này được kỳ vọng tạo động lực phát triển cho khu vực phía nam Hà Nội, hình thành điểm đến mới của châu Á và mở rộng kết nối quốc tế trong lĩnh vực thể thao, văn hóa.

Hiện sân vận động VinFast - Trống Đồng cùng các công trình giao thông phụ trợ tại khu liên hợp đang dần thành hình. Trong ảnh là công trường dự án được ghi nhận vào đầu tháng 8. Ảnh: Đinh Hà.

Theo đơn vị phân tích, các giao dịch bán buôn tại Vinhomes Global Sportia có thể diễn ra từ cuối năm 2026, trước khi dự án mở bán lẻ.

Năm nay, Việt Nam có 2 cái tên mới là Phó chủ tịch Vingroup Phạm Thu Hương và Chủ tịch HĐQT FPT Retail Nguyễn Bạch Điệp góp mặt trong danh sách 100 Phụ nữ quyền lực nhất châu Á.

Sau 8 tháng thi công, sân vận động VinFast - Trống Đồng 135.000 chỗ ở phía Nam Hà Nội lộ rõ 4 khán đài, từng bước hình thành công trình dự kiến lớn nhất thế giới.

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