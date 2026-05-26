Ngắm Peugeot 5008 thế hệ mới, thiết kế mới, sắp ra mắt Việt Nam

Bên cạnh Peugeot 3008, Thaco cũng giới thiệu bản thế hệ mới cho mẫu SUV 7 chỗ 5008 trong thời gian tới tại thị trường Việt. Tương tự chiếc xe đàn em, 5008 cũng được nâng cấp về công nghệ, tinh chỉnh thiết kế và bộ nhân diện thương hiệu mới.
Khác với bản tiền nhiệm, Peugeot 5008 mới được điều chỉnh dáng trở nên thời trang hơn khi áp dụng phong cách Coupe nhưng vẫn sở hữu trục cơ sở 2.900 mm.
Đầu xe sở hữu phong cách thiết kế thời trang với lưới tản nhiệt đồng màu thân xe, cản trước gia tăng kích thước. Cụm đèn pixel LED móng vuốt sư tử quen thuộc vẫn xuất hiện.
Đuôi xe của 5008 khá tương tự đàn em 3008. Ở trung tâm dải LED là logo tên thương hiệu kiểu mới "Peugeot" và tên xe "5008". Xe được trang bị mâm 19 inch kiểu Breda.
Không gian nội thất của Peugeot 5008 phong cách Panoramic i-Cockpit với màn hình cong Panoramic 21 inch. Điểm nổi bật vẫn đến từ yên ngựa nâng cấp, dải phím chức năng cảm ứng có thể cá nhân hóa.
Xe được trang bị vô lăng D-cut thể thao, cần số điện tử e-Toggle cùng bệ táp lô dạng vòm.
Khoang lái 5008 được nâng cấp với ghế da nappa, tích hợp sưởi, thông gió, nhớ vị trí hay massage ghế. Cấu hình 7 chỗ có thể linh hoạt gập 40:20:40 ở hàng 2 hay 50:50 ở hàng 3 tùy nhu cầu người dùng.
Nếu gập hết hàng ghế thứ 3, dung tích khoang hành lý được tăng lên mức 2.232 lít.
Tương tự Peugeot 3008, bản SUV 7 chỗ đi cùng khối động cơ 1.6L Turbo được nâng cấp, cho công suất 180 mã lực, mô men xoắn cực đại 300 Nm. So với bản hiện hành, Peugeot 5008 thế hệ mới dự kiến mạnh hơn khoảng 15 mã lực về thông số.
Hệ thống hỗ trợ người lái vẫn được trang bị trên mẫu SUV thế hệ mới. Người dùng có thể dễ dàng điều chỉnh các chức năng như hỗ trợ giữ làn đường, hệ thống điều khiển hành trình thích ứng thông qua các phím trên vô lăng.
Xe dự kiến sẽ có giá bán chính thức vào ngày cuối tháng 5. Mẫu Peugeot 5008 hiện hành đang được bán với giá 1,109-1,209 tỷ đồng cho 2 phiên bản Premium và GT. Peugeot 5008 được định vị ngang với các mẫu xe như Honda CR-V, Mazda CX-8, Hyundai Santa Fe về kích thước. Thiết kế thời trang cùng cấu hình 5+2 là điểm mạnh, không gian rộng vừa phải cùng mức giá nhỉnh hơn đối thủ khiến 5008 phần nào kén khách hơn.
