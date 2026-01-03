Nga lên án hành động 'xâm lược vũ trang' của Mỹ với Venezuela

Bộ Ngoại giao Nga bày tỏ “quan ngại sâu sắc và lên án” trước những gì Moscow gọi là hành động xâm lược vũ trang của Mỹ nhằm vào Venezuela.

Lửa bốc lên tại thủ đô Caracas của Venezuela sau đòn không kích của Mỹ ngày 3/1. Ảnh: Reuters.

Trong tuyên bố được công bố, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Mỹ đã tiến hành một hành động "xâm lược vũ trang" nhằm vào Venezuela trong ngày, khiến Moscow đặc biệt lo ngại.

Theo phía Nga, những lý do được Washington đưa ra để biện minh cho hành động này là “không thể chấp nhận được”, hãng thông tấn TASS đưa tin.

“Thái độ thù địch mang tính ý thức hệ đã lấn át các cân nhắc thực dụng, cũng như thiện chí xây dựng quan hệ dựa trên sự tin cậy và tính dự đoán”, tuyên bố nêu rõ.

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh hiện nay, điều quan trọng hàng đầu là ngăn chặn nguy cơ leo thang xung đột và tập trung tìm kiếm lối thoát thông qua đối thoại. Moscow cho rằng mọi bất đồng giữa các bên cần được giải quyết bằng các biện pháp ngoại giao.

“Chúng tôi xuất phát từ giả định rằng tất cả các đối tác, dù có những yêu sách hay mâu thuẫn với nhau, đều nên tìm cách tháo gỡ vấn đề thông qua đối thoại. Nga sẵn sàng hỗ trợ tiến trình này”, tuyên bố cho biết.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, Venezuela cần được bảo đảm quyền tự quyết, không chịu bất kỳ sự can thiệp phá hoại nào từ bên ngoài, đặc biệt là can thiệp quân sự. Moscow nhấn mạnh Mỹ Latinh cần tiếp tục được duy trì như một “khu vực hòa bình”, đúng với tuyên bố của khu vực này năm 2014.

“Chúng tôi tái khẳng định tinh thần đoàn kết với nhân dân Venezuela và ủng hộ đường lối của chính quyền Bolivar trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia và chủ quyền đất nước”, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Cơ quan này cũng cho biết Nga đang duy trì liên lạc thường xuyên với các nhà chức trách Venezuela. Đại sứ quán Nga tại Caracas hiện vẫn hoạt động bình thường, phù hợp với tình hình an ninh hiện nay.

Trước đó, ngày 3/1, Ngoại trưởng Venezuela Yván Gil Pinto cáo buộc Mỹ đã tấn công các mục tiêu dân sự và quân sự tại Caracas, gọi đây là hành động xâm lược quân sự.

Venezuela đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó xác nhận Washington đã tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Venezuela, đồng thời tuyên bố Tổng thống Nicolas Maduro và phu nhân đã bị bắt giữ và đưa ra khỏi lãnh thổ nước này.

