Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Venezuela không rõ tung tích Tổng thống và phu nhân

  • Thứ bảy, 3/1/2026 18:13 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Chính quyền Caracas thừa nhận chưa rõ tung tích ông và Đệ nhất phu nhân.

Tổng thống Nicolas Maduro và Đệ nhất phu nhân Cilia Flores. Ảnh: Reuters.

Phó tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez tuyên bố chính phủ hiện không biết Tổng thống Nicolas Maduro và Đệ nhất phu nhân Cilia Flores đang ở đâu. Bà yêu cầu chính quyền Mỹ cung cấp “bằng chứng sinh tồn ngay lập tức” của hai nhân vật này.

Bên cạnh đó, Phó tổng thống Venezuela phụ trách chính sách, an ninh công dân và hòa bình Diosdado Cabello tuyên bố Mỹ chỉ “đạt được một phần” mục tiêu trong cuộc tấn công quân sự nhằm vào Venezuela.

Phát biểu trước các lực lượng an ninh, ông Cabello cho rằng những gì Washington tìm cách đạt được thông qua các đợt ném bom và phóng tên lửa đã không mang lại kết quả như mong muốn.

“Họ chỉ thành công một phần. Tôi nói là một phần bởi vì họ kỳ vọng người dân sẽ hoảng loạn, bỏ chạy trong sợ hãi. Điều đó đã không xảy ra”, ông Cabello nói, thể hiện thái độ cứng rắn.

Theo Phó tổng thống Venezuela, tình hình trong nước hiện vẫn được kiểm soát, người dân giữ bình tĩnh và chính quyền “biết rõ phải làm gì trong thời gian tới”.

Quả cầu lửa rực trời tại sân bay Venezuela sau đòn không kích Video ghi lại cảnh hỏa hoạn nghiêm trọng và nhiều vụ nổ tại sân bay ở Higuerote, Venezuela, nghi liên quan đến hệ thống phòng không. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Mỹ tiến hành các cuộc tấn công rạng sáng 3/1.

Phóng viên CNN Mary Mena tường thuật từ Caracas cho biết, thủ đô Venezuela hiện vẫn tương đối yên tĩnh.

“Trong vài giờ trước đó, chúng tôi nghe thấy nhiều máy bay và trực thăng bay qua, nhưng trong khoảng hai giờ gần đây, thành phố gần như im lặng”, bà Mena nói, cho biết người dân chưa đổ ra đường và kênh truyền hình nhà nước liên tục kêu gọi người dân giữ bình tĩnh.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Mỹ đã tiến hành “cuộc tấn công quy mô lớn vào Venezuela” và khẳng định ông Maduro cùng phu nhân đã bị bắt giữ và đưa ra khỏi lãnh thổ Venezuela. Phó tổng thống Rodríguez cáo buộc cuộc tấn công của Mỹ đã khiến nhiều quan chức, binh sĩ và dân thường Venezuela thiệt mạng.

Venezuela anh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez đăng bài phát biểu rạng sáng 3/1 về vụ tấn công của Mỹ. Ảnh: X/DDGeopolitics.

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino López cho biết các cuộc không kích của Mỹ đã tác động đến nhiều khu vực đô thị, với tên lửa và rocket được phóng từ trực thăng chiến đấu. Ông xác nhận căn cứ quân sự Fort Tiuna ở Caracas đã bị tấn công, đồng thời cho biết Venezuela đang thống kê số người chết và bị thương.

Ông López nhấn mạnh Venezuela sẽ chống lại sự hiện diện của lực lượng nước ngoài, gọi cuộc tấn công là “sự xúc phạm nghiêm trọng nhất mà đất nước từng phải gánh chịu”.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Venezuela Yván Gil Pinto thông báo Caracas đã yêu cầu triệu tập cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để phản ứng trước hành động quân sự của Mỹ.

“Không có cuộc tấn công hèn nhát nào có thể khuất phục được sức mạnh của nhân dân này”, ông Gil tuyên bố trên Telegram, kèm theo bức thư gửi Liên Hợp Quốc.

Tổng thống Trump tuyên bố bắt giữ Tổng thống Venezuela Maduro

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đã bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và được đưa ra khỏi đất nước.

5 giờ trước

Hàng loạt tiếng nổ lớn vang lên ở thủ đô Caracas

Ít nhất 7 vụ nổ đã vang lên ở thủ đô Caracas của Venezuela. Người ta cũng nghe thấy tiếng máy bay bay thấp vào khoảng 2h ngày 3/1 (giờ địa phương). Sự việc xảy ra trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Venezuela rất căng thẳng.

5 giờ trước

Nga và Cuba phản ứng về lệnh không kích Venezuela của ông Trump

Ngày 3/1, một quan chức Mỹ giấu tên xác nhận rằng nước này đang tiến hành các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Venezuela, song không cung cấp thêm chi tiết. 

4 giờ trước

Những cuốn sách để hiểu thêm về Mỹ Latinh

Znews.vn giới thiệu tới độc giả các cuốn sách nên đọc để hiểu thêm về Mỹ Latinh - một khu vực rộng lớn gồm nhiều quốc gia với nền văn hóa đa dạng.

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Phương Linh

Venezuela Donald Trump Mỹ Liên Hợp Quốc Hội đồng Bảo an Mỹ bắt giữ tổng thống Nicolas Maduro không kích Liên Hợp quốc

  • Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc là một tổ chức quốc tế có mục đích duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

    • Thành lập: 26/6/1945
    • Thành viên: 193
    • Ngôn ngữ hành chính: 6 ngôn ngữ
    • Trụ sở chính: New York, Mỹ

    Website

  • Hội đồng Bảo an LHQ

    Hội đồng Bảo an là một trong 6 cơ quan chính của Liên Hợp Quốc được quy định trong Hiến chương Liên Hợp Quốc. Trách nhiệm chính của Hội đồng Bảo an là duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Các thành viên sẽ nhóm họp bất kỳ khi nào hòa bình bị đe dọa.

    • Thành lập: 1946
    • Thành viên: 15
    • Trụ sở: New York, Mỹ

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đọc tiếp

Chinh quyen My thong bao voi Quoc hoi ve chien dich tai Venezuela hinh anh

Chính quyền Mỹ thông báo với Quốc hội về chiến dịch tại Venezuela

22 phút trước 21:12 3/1/2026

0

Ngày 3/1, ít giờ sau khi lực lượng Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự tại Venezuela, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã bắt đầu thông báo với lãnh đạo Quốc hội Mỹ và các ủy ban chủ chốt về việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý