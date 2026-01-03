Venezuela không rõ tung tích Tổng thống và phu nhân

Chính quyền Caracas thừa nhận chưa rõ tung tích ông và Đệ nhất phu nhân.

Tổng thống Nicolas Maduro và Đệ nhất phu nhân Cilia Flores. Ảnh: Reuters.

Phó tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez tuyên bố chính phủ hiện không biết Tổng thống Nicolas Maduro và Đệ nhất phu nhân Cilia Flores đang ở đâu. Bà yêu cầu chính quyền Mỹ cung cấp “bằng chứng sinh tồn ngay lập tức” của hai nhân vật này.

Bên cạnh đó, Phó tổng thống Venezuela phụ trách chính sách, an ninh công dân và hòa bình Diosdado Cabello tuyên bố Mỹ chỉ “đạt được một phần” mục tiêu trong cuộc tấn công quân sự nhằm vào Venezuela.

Phát biểu trước các lực lượng an ninh, ông Cabello cho rằng những gì Washington tìm cách đạt được thông qua các đợt ném bom và phóng tên lửa đã không mang lại kết quả như mong muốn.

“Họ chỉ thành công một phần. Tôi nói là một phần bởi vì họ kỳ vọng người dân sẽ hoảng loạn, bỏ chạy trong sợ hãi. Điều đó đã không xảy ra”, ông Cabello nói, thể hiện thái độ cứng rắn.

Theo Phó tổng thống Venezuela, tình hình trong nước hiện vẫn được kiểm soát, người dân giữ bình tĩnh và chính quyền “biết rõ phải làm gì trong thời gian tới”.

Quả cầu lửa rực trời tại sân bay Venezuela sau đòn không kích Video ghi lại cảnh hỏa hoạn nghiêm trọng và nhiều vụ nổ tại sân bay ở Higuerote, Venezuela, nghi liên quan đến hệ thống phòng không. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Mỹ tiến hành các cuộc tấn công rạng sáng 3/1.

Phóng viên CNN Mary Mena tường thuật từ Caracas cho biết, thủ đô Venezuela hiện vẫn tương đối yên tĩnh.

“Trong vài giờ trước đó, chúng tôi nghe thấy nhiều máy bay và trực thăng bay qua, nhưng trong khoảng hai giờ gần đây, thành phố gần như im lặng”, bà Mena nói, cho biết người dân chưa đổ ra đường và kênh truyền hình nhà nước liên tục kêu gọi người dân giữ bình tĩnh.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Mỹ đã tiến hành “cuộc tấn công quy mô lớn vào Venezuela” và khẳng định ông Maduro cùng phu nhân đã bị bắt giữ và đưa ra khỏi lãnh thổ Venezuela. Phó tổng thống Rodríguez cáo buộc cuộc tấn công của Mỹ đã khiến nhiều quan chức, binh sĩ và dân thường Venezuela thiệt mạng.

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez đăng bài phát biểu rạng sáng 3/1 về vụ tấn công của Mỹ. Ảnh: X/DDGeopolitics.

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino López cho biết các cuộc không kích của Mỹ đã tác động đến nhiều khu vực đô thị, với tên lửa và rocket được phóng từ trực thăng chiến đấu. Ông xác nhận căn cứ quân sự Fort Tiuna ở Caracas đã bị tấn công, đồng thời cho biết Venezuela đang thống kê số người chết và bị thương.

Ông López nhấn mạnh Venezuela sẽ chống lại sự hiện diện của lực lượng nước ngoài, gọi cuộc tấn công là “sự xúc phạm nghiêm trọng nhất mà đất nước từng phải gánh chịu”.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Venezuela Yván Gil Pinto thông báo Caracas đã yêu cầu triệu tập cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để phản ứng trước hành động quân sự của Mỹ.

“Không có cuộc tấn công hèn nhát nào có thể khuất phục được sức mạnh của nhân dân này”, ông Gil tuyên bố trên Telegram, kèm theo bức thư gửi Liên Hợp Quốc.