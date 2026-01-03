Nghị sĩ Mỹ: Tổng thống Venezuela sẽ bị xét xử ở Mỹ

Một thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ cho biết Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã bị lực lượng Mỹ bắt giữ để đưa ra xét xử tại Mỹ sau khi Washington tiến hành một cuộc tấn công quân sự vào nước này.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: Reuters.

Trên mạng xã hội X rạng sáng 3/1 (giờ địa phương), Thượng nghị sĩ bang Utah Mike Lee cho biết ông đã trao đổi trực tiếp với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Theo đó, ông Rubio xác nhận Tổng thống Nicolas Maduro đã bị “nhân sự Mỹ bắt giữ” để hầu tòa tại Mỹ với các cáo buộc hình sự.

“Ngoại trưởng thông báo với tôi rằng ông Nicolas Maduro đã bị lực lượng Mỹ bắt giữ để đưa ra xét xử tại Mỹ với các cáo buộc hình sự. Hoạt động quân sự mà chúng ta chứng kiến trong đêm nay là một phần của biện pháp cưỡng chế, được triển khai nhằm bảo vệ và yểm trợ lực lượng thi hành lệnh bắt”, Thượng nghị sĩ Mike Lee viết trên mạng xã hội X.

Ông Lee cũng đồng thời nhận định hành động này có thể nằm trong thẩm quyền hiến định của Tổng thống Mỹ theo Điều II Hiến pháp, liên quan đến việc bảo vệ nhân sự Mỹ trước các mối đe dọa “hiện hữu hoặc cận kề”.

Trước đó vài giờ, chính Thượng nghị sĩ Lee từng bày tỏ nghi ngại về cơ sở pháp lý của cuộc tấn công, đặt câu hỏi liệu hành động quân sự này có phù hợp với Hiến pháp Mỹ khi không có tuyên chiến hay sự cho phép sử

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mike Lee. Ảnh: Reuters.

Theo nhận định của một chuyên gia về vũ khí và tình báo, chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela dường như được tiến hành với “tốc độ đáng kinh ngạc”, nhiều khả năng có sự tham gia của các lực lượng đặc nhiệm.

Ông N.R. Jenzen-Jones, Giám đốc công ty nghiên cứu Armament Research Services, nói với CNN hôm 3/1 rằng chiến dịch này “thoạt nhìn cho thấy mức độ nhanh chóng và chính xác cao”.

“Sự xuất hiện của nhiều loại máy bay, sự hiện diện đã được xác nhận của một số tàu Mỹ, cùng tính chất và quy mô các đòn tấn công thể hiện trong những hình ảnh lan truyền trên mạng cho thấy rất rõ một cuộc đột kích có sử dụng lực lượng tác chiến đặc biệt (SOF) đang được tiến hành”, ông Jenzen-Jones nhận định.

Theo ông, ngoài ít nhất một chục trực thăng, chiến dịch còn được yểm trợ bởi một tổ hợp không quân quy mô lớn, bao gồm cả máy bay cánh cố định và cánh quay, trong đó có các loại máy bay chuyên dụng.

Chuyên gia này cho rằng chiến dịch hẳn đã được chuẩn bị công phu, song đến thời điểm hiện tại, “số lượng và tính chất” các cuộc tấn công được ghi nhận cho thấy mục tiêu tác chiến có phạm vi hạn chế.