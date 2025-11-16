Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Neymar khóc trong ngày Santos tạo địa chấn

Sáng 16/11, Santos gây sốc khi đánh bại Palmeiras với tỷ số 1-0 thuộc trận đấu bù vòng 13 giải VĐQG Brazil.

Trận cầu tại Vila Belmiro chứng kiến Neymar bật khóc vì xúc động. Ba điểm quý như vàng giúp Santos tạm thoát khỏi khu vực xuống hạng, đồng thời khiến Palmeiras đánh rơi cơ hội chiếm lại ngôi đầu từ Flamengo.

Truyền thông Brazil gọi đây là cơn địa chấn khi Santos đang chôn chân ở nhóm cầm đèn đỏ, còn Palmeiras cạnh tranh chức vô địch quyết liệt với Flamengo. CLB này còn chuẩn bị bước vào trận chung kết Copa Libertadores với chính Flamengo.

Dù vậy, Santos với quyết tâm trụ hạng lại chơi lấn lướt trong hiệp một. Sau giờ nghỉ, Palmeiras đáp trả mạnh mẽ. Cả hai đội tạo ra nhiều cơ hội nhưng phung phí đáng tiếc. Kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm ở phút cuối cùng. Rollheiser – cầu thủ vào sân chưa đầy vài phút, bất thần tung cú sút chìm vào góc xa mang về chiến thắng nghẹt thở cho Santos.

Neymar được coi là điểm sáng trên sân với 48 đường chuyền, tạo 5 cơ hội, thực hiện 2 pha qua người thành công và được chấm điểm cao nhất. Anh không giấu được sự xúc động khi chứng kiến đội bóng thời thơ ấu vượt lên khỏi nhóm đèn đỏ.

Thắng lợi này đưa Santos lên hạng 16 với 36 điểm, đẩy Vitoria xuống nhóm rớt hạng. Ngược lại, Palmeiras với 68 điểm bỏ lỡ cơ hội bắt kịp Flamengo (71 điểm) trên đỉnh bảng.

