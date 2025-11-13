Bến đỗ bất ngờ dành cho Neymar

Neymar có thể rời Santos vào năm 2026 và tiếp tục thi đấu ở Brazil.

Neymar được Fluminense săn đón.

Sau khi trở lại Santos đầu năm 2025, Neymar từng được chào đón như người hùng của bóng đá Brazil. Thế nhưng, niềm hân hoan ấy nhanh chóng biến thành nỗi thất vọng.

Chấn thương dai dẳng, phong độ thất thường và áp lực từ người hâm mộ khiến tiền đạo 33 tuổi không còn tìm thấy niềm vui tại Vila Belmiro. Trong bối cảnh đó, Fluminense, đội bóng có trụ sở ở Rio de Janeiro, đang lên kế hoạch gây chấn động khi đưa Neymar về dẫn dắt dự án tái thiết đầy tham vọng cho mùa giải 2026.

Theo UOL, ban lãnh đạo Fluminense coi Neymar là “mảnh ghép hoàn hảo” để nâng tầm hình ảnh CLB, thu hút tài trợ và khơi lại đam mê của người hâm mộ. Đội bóng tin rằng, sự xuất hiện của ngôi sao từng khoác áo Barcelona và PSG không chỉ giúp họ cạnh tranh danh hiệu trong nước, mà còn khẳng định vị thế của bóng đá Brazil trên bản đồ thế giới.

Tuy nhiên, thương vụ này không hề dễ dàng. Fluminense sẽ phải thuyết phục Santos nhả người, đồng thời điều chỉnh mức lương khổng lồ của Neymar để phù hợp với thực tế trong nước. Dù vậy, phía Neymar được cho là sẵn sàng lắng nghe, bởi anh cần một môi trường ổn định và đầy cảm hứng để khởi động lại sự nghiệp.

Nếu thương vụ thành công, đây sẽ không chỉ là một bản hợp đồng bom tấn, mà còn là biểu tượng cho sự trỗi dậy của bóng đá Brazil, nơi các CLB bản địa đang dần lấy lại sức hút.