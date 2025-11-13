Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bến đỗ bất ngờ dành cho Neymar

  • Thứ năm, 13/11/2025 07:05 (GMT+7)
Neymar có thể rời Santos vào năm 2026 và tiếp tục thi đấu ở Brazil.

Neymar được Fluminense săn đón.

Sau khi trở lại Santos đầu năm 2025, Neymar từng được chào đón như người hùng của bóng đá Brazil. Thế nhưng, niềm hân hoan ấy nhanh chóng biến thành nỗi thất vọng.

Chấn thương dai dẳng, phong độ thất thường và áp lực từ người hâm mộ khiến tiền đạo 33 tuổi không còn tìm thấy niềm vui tại Vila Belmiro. Trong bối cảnh đó, Fluminense, đội bóng có trụ sở ở Rio de Janeiro, đang lên kế hoạch gây chấn động khi đưa Neymar về dẫn dắt dự án tái thiết đầy tham vọng cho mùa giải 2026.

Theo UOL, ban lãnh đạo Fluminense coi Neymar là “mảnh ghép hoàn hảo” để nâng tầm hình ảnh CLB, thu hút tài trợ và khơi lại đam mê của người hâm mộ. Đội bóng tin rằng, sự xuất hiện của ngôi sao từng khoác áo Barcelona và PSG không chỉ giúp họ cạnh tranh danh hiệu trong nước, mà còn khẳng định vị thế của bóng đá Brazil trên bản đồ thế giới.

Tuy nhiên, thương vụ này không hề dễ dàng. Fluminense sẽ phải thuyết phục Santos nhả người, đồng thời điều chỉnh mức lương khổng lồ của Neymar để phù hợp với thực tế trong nước. Dù vậy, phía Neymar được cho là sẵn sàng lắng nghe, bởi anh cần một môi trường ổn định và đầy cảm hứng để khởi động lại sự nghiệp.

Nếu thương vụ thành công, đây sẽ không chỉ là một bản hợp đồng bom tấn, mà còn là biểu tượng cho sự trỗi dậy của bóng đá Brazil, nơi các CLB bản địa đang dần lấy lại sức hút.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

chuyển nhượng Neymar Neymar Brazil Santos

  • Neymar

    Neymar

    Neymar tên đầy đủ Neymar da Silva Santos Junior, là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Brazil, hiện thi đấu cho CLB Paris Saint Germain (Pháp). Trước khi chuyển sang chơi bóng tại Ligue 1 với mức phá vỡ hợp đồng kỷ lục 222 triệu euro ở mùa hè 2017, Neymar từng có 4 mùa giải rất thành công trong màu áo Barcelona và hợp cùng Lionel Messi, Luis Suarez thành bộ ba M-S-N lừng danh. Neymar là thủ quân tuyển Brazil khi mới 21 tuổi.

    Bạn có biết: Hình ảnh Neymar đã được đưa vào truyện tranh tại Brazil. Đó là một cách để khuyến khích trẻ em xứ sở samba đọc sách, truyện nhiều hơn. Chỉ có ba cầu thủ Brazil trước Neymar từng được đưa vào truyện tranh là Pele, Ronaldinho và Ronaldo (béo).

    • Ngày sinh: 05/02/1992
    • Quê quán: Mogi das Cruzes, Brazil
    • Chiều cao: 1.76 m
    • Câu lạc bộ: PSG (Pháp)

