Santos dậy sóng vì Neymar

Neymar lại tạo nên sóng gió. Một khoảnh khắc bực tức trước Flamengo chưa kịp lắng xuống thì lời qua tiếng lại lại bùng lên.

Neymar tiếp tục trở thành tâm điểm sau trận đấu với Flamengo. Vụ việc xuất phát từ phản ứng của anh khi bị thay ra ở Maracana. Truyền thông Brazil đưa tin Neymar gọi điện cho HLV Juan Pablo Vojvoda và thừa nhận anh phản ứng thái quá.

Các nguồn tin cũng cho biết Neymar bày tỏ sự bức xúc với quyết định của trọng tài Savio Pereira Sampaio. Anh cho rằng trọng tài xử lý chưa tốt. Trong cuộc trao đổi đó, không có lời xin lỗi nào. Neymar chỉ nói rằng anh muốn hỗ trợ đội theo cách hiệu quả hơn.

Chỉ vài giờ sau khi thông tin được công bố, Neymar phủ nhận mạnh mẽ. Anh viết bình luận dưới bài đăng về câu chuyện. Anh gọi đây là “một lời nói dối tào lao do nhà báo bịa ra”. Lời đáp trả làm sự việc trở nên ồn ào hơn. Tranh cãi lại kéo dài thêm một ngày. Từ phòng thay đồ đến mạng xã hội, cái tên Neymar tiếp tục được nhắc đến với mật độ dày đặc.

Theo báo chí Brazil, Santos cố gắng kiểm soát tình hình. Mục tiêu trước mắt của đội là thoát khỏi nhóm nguy hiểm tại giải VĐQG Brazil. Ban lãnh đạo không có kế hoạch phạt Neymar. Họ muốn tập trung cho cuộc đua trụ hạng. Tuy vậy, CLB đưa ra hai yêu cầu rõ ràng. Một là hành vi gây tranh cãi không được lặp lại. Hai là Neymar cần thể hiện tốt hơn và dẫn dắt hàng công trong giai đoạn quyết định của mùa giải.

Santos tin rằng Neymar vẫn giữ vai trò quan trọng. Anh là nhân tố có thể tạo ra khác biệt trong các trận còn lại. Đội bóng không muốn bất kỳ vấn đề nội bộ nào ảnh hưởng đến kết quả trên sân. Các cầu thủ cũng cố gắng giữ sự ổn định để chuẩn bị cho chặng đường đầy áp lực phía trước.

Không khí tại Vila Belmiro vẫn rất căng thẳng. Santos đứng trước một giai đoạn khó khăn. Mỗi điểm số đều có ý nghĩa lớn. Trong bối cảnh đó, mọi sự chú ý lại đổ dồn vào một cá nhân. Đội bóng cần tập trung cho mục tiêu thi đấu. Tranh cãi xoay quanh Neymar tiếp tục tạo nên sức ép lớn cho cả ban huấn luyện và cầu thủ trong thời điểm nhạy cảm của mùa giải.