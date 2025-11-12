Ngán ngẩm với Neymar

Từng được ca ngợi như “người con trở về”, Neymar giờ lại trở thành tâm điểm gây chia rẽ trong phòng thay đồ Santos.

Từng được ca ngợi như “người con trở về”, Neymar giờ lại trở thành tâm điểm gây chia rẽ trong phòng thay đồ Santos.

Những gì diễn ra trong trận Santos thua Flamengo chỉ là giọt nước tràn ly của một mối quan hệ đang dần mục ruỗng. Trong thất bại ấy, Neymar phàn nàn đủ điều, từ sai lầm của đồng đội cho đến cách HLV Juan Pablo Vojvoda điều hành chiến thuật.

Khi bị thay ra ở phút 85, cựu sao Barca và PSG phản ứng dữ dội, không tin nổi mình bị rút khỏi sân. Khoảnh khắc ấy, hình ảnh của Neymar không còn là biểu tượng của niềm kiêu hãnh Santos, mà là gánh nặng của một ngôi sao chưa thể chấp nhận rằng thời hoàng kim đã lùi xa.

Theo Globo Esporte, nhiều cầu thủ cảm thấy bị xúc phạm bởi thái độ của Neymar. Ban lãnh đạo cũng bắt đầu mất kiên nhẫn. Họ chứng kiến Neymar thi đấu mờ nhạt, chỉ ra sân 15 trận và vắng 17 trận tại Serie A Brazil vì chấn thương. Sự kiên nhẫn đang cạn dần, dù CLB vẫn quyết định không kỷ luật anh sau vụ việc.

Neymar được cho là đã xin lỗi, đổ lỗi cho trọng tài. Nhưng lời xin lỗi ấy không xoa dịu được cảm giác bất công trong tập thể. Cầu thủ từng đưa Santos lên đỉnh Copa Libertadores năm 2011 nay đang khiến chính đội bóng đó phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng.

Santos đưa Neymar trở lại với hy vọng khơi dậy hào quang cũ. Thay vào đó, họ nhận lại một ngôi sao bất ổn, dễ bùng nổ và khó kiểm soát. Giữa cơn khủng hoảng, Vojvoda cần sự đoàn kết, chứ không phải một cái tên khiến phòng thay đồ thêm chia rẽ.

Neymar từng là niềm tự hào của Santos. Nhưng ở tuổi 33, khi phong độ sa sút và thái độ bị đặt dấu hỏi, tình yêu ấy đang biến thành sự mệt mỏi. Cuộc tái hợp từng được vẽ bằng cảm xúc nay lại đang kết thúc bằng nỗi thất vọng.