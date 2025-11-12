Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Ngán ngẩm với Neymar

  • Thứ tư, 12/11/2025 16:40 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Từng được ca ngợi như “người con trở về”, Neymar giờ lại trở thành tâm điểm gây chia rẽ trong phòng thay đồ Santos.

Từng được ca ngợi như “người con trở về”, Neymar giờ lại trở thành tâm điểm gây chia rẽ trong phòng thay đồ Santos.

Những gì diễn ra trong trận Santos thua Flamengo chỉ là giọt nước tràn ly của một mối quan hệ đang dần mục ruỗng. Trong thất bại ấy, Neymar phàn nàn đủ điều, từ sai lầm của đồng đội cho đến cách HLV Juan Pablo Vojvoda điều hành chiến thuật.

Khi bị thay ra ở phút 85, cựu sao Barca và PSG phản ứng dữ dội, không tin nổi mình bị rút khỏi sân. Khoảnh khắc ấy, hình ảnh của Neymar không còn là biểu tượng của niềm kiêu hãnh Santos, mà là gánh nặng của một ngôi sao chưa thể chấp nhận rằng thời hoàng kim đã lùi xa.

Theo Globo Esporte, nhiều cầu thủ cảm thấy bị xúc phạm bởi thái độ của Neymar. Ban lãnh đạo cũng bắt đầu mất kiên nhẫn. Họ chứng kiến Neymar thi đấu mờ nhạt, chỉ ra sân 15 trận và vắng 17 trận tại Serie A Brazil vì chấn thương. Sự kiên nhẫn đang cạn dần, dù CLB vẫn quyết định không kỷ luật anh sau vụ việc.

Neymar được cho là đã xin lỗi, đổ lỗi cho trọng tài. Nhưng lời xin lỗi ấy không xoa dịu được cảm giác bất công trong tập thể. Cầu thủ từng đưa Santos lên đỉnh Copa Libertadores năm 2011 nay đang khiến chính đội bóng đó phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng.

Santos đưa Neymar trở lại với hy vọng khơi dậy hào quang cũ. Thay vào đó, họ nhận lại một ngôi sao bất ổn, dễ bùng nổ và khó kiểm soát. Giữa cơn khủng hoảng, Vojvoda cần sự đoàn kết, chứ không phải một cái tên khiến phòng thay đồ thêm chia rẽ.

Neymar từng là niềm tự hào của Santos. Nhưng ở tuổi 33, khi phong độ sa sút và thái độ bị đặt dấu hỏi, tình yêu ấy đang biến thành sự mệt mỏi. Cuộc tái hợp từng được vẽ bằng cảm xúc nay lại đang kết thúc bằng nỗi thất vọng.

Hà Trang

Neymar Neymar Juan Pablo Vojvoda Santos Neymar Serie A Brazil Globo Esporte

  • Neymar

    Neymar

    Neymar tên đầy đủ Neymar da Silva Santos Junior, là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Brazil, hiện thi đấu cho CLB Paris Saint Germain (Pháp). Trước khi chuyển sang chơi bóng tại Ligue 1 với mức phá vỡ hợp đồng kỷ lục 222 triệu euro ở mùa hè 2017, Neymar từng có 4 mùa giải rất thành công trong màu áo Barcelona và hợp cùng Lionel Messi, Luis Suarez thành bộ ba M-S-N lừng danh. Neymar là thủ quân tuyển Brazil khi mới 21 tuổi.

    Bạn có biết: Hình ảnh Neymar đã được đưa vào truyện tranh tại Brazil. Đó là một cách để khuyến khích trẻ em xứ sở samba đọc sách, truyện nhiều hơn. Chỉ có ba cầu thủ Brazil trước Neymar từng được đưa vào truyện tranh là Pele, Ronaldinho và Ronaldo (béo).

    • Ngày sinh: 05/02/1992
    • Quê quán: Mogi das Cruzes, Brazil
    • Chiều cao: 1.76 m
    • Câu lạc bộ: PSG (Pháp)

    Facebook

Đọc tiếp

Tham hoa Neymar hinh anh

Thảm họa Neymar

9 giờ trước 09:14 12/11/2025

0

Neymar trở lại Santos với kỳ vọng lớn nhưng anh khiến cả CLB lẫn chính mình sa lầy trong chuỗi chấn thương, thẻ phạt và những rắc rối ngoài sân cỏ.

Khoanh khac gay soc cua Neymar hinh anh

Khoảnh khắc gây sốc của Neymar

12 giờ trước 06:13 12/11/2025

0

Xuất hiện đoạn clip Neymar nổi giận và chỉ trích nhiều đồng đội trong thất bại 2-3 của Santos trước Flamengo ở vòng 33 giải VĐQG Brazil (Brasileirão) hôm 10/11.

Neymar bi goi la noi 'o nhuc' hinh anh

Neymar bị gọi là nỗi 'ô nhục'

09:35 11/11/2025 09:35 11/11/2025

0

Huyền thoại bóng đá Brazil, Neto, không ngần ngại chỉ trích thậm tệ Neymar Jr. sau trận thua Flamengo 2-3 của Santos ở vòng 33 giải VĐQG Brazil (Brasileirao).

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý