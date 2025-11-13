Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ancelotti cảnh báo Neymar về thể lực sa sút

  • Thứ năm, 13/11/2025 05:16 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Ở tuổi 33, Neymar không còn phải đối đầu với hậu vệ, mà với chính cơ thể của mình.

HLV Carlo Ancelotti không muốn nói về Neymar, nhưng rồi vẫn phải nói. “Cậu ấy là huyền thoại của bóng đá Brazil. Ai cũng mong Neymar trở lại thể trạng tốt nhất”, thuyền trưởng tuyển Brazil chia sẻ ngắn gọn, như một lời nhắc hơn là lời khen.

Bóng đá hiện đại không còn chỗ cho cảm xúc thuần túy. Ancelotti hiểu rõ điều đó. “Ngày nay, ngoài tài năng, cầu thủ cần có thể lực và cường độ”, ông nói thêm. Lời cảnh báo hướng đến Neymar, người từng khiến thế giới say mê, nhưng giờ lại chật vật trong chính cơ thể của mình.

Sau chấn thương dây chằng năm 2023, Neymar trở lại Santos với hy vọng khởi đầu lại. Nhưng những gì anh nhận được là chấn thương nối tiếp chấn thương. Vừa bình phục sau 48 ngày nghỉ, anh lại nổi nóng vì bị thay ra ở phút 85 trong trận thua Flamengo. Hình ảnh ấy khiến người ta thấy rõ một Neymar bức bối và tổn thương hơn bao giờ hết.

Giám đốc Thể thao Alexandre Mattos gọi Neymar là “thiên tài bị hiểu lầm”, người “vẫn đứng dậy sau mọi cú ngã”. Lời động viên đó đẹp, nhưng không đủ xóa đi thực tế: Neymar mới có 3 bàn sau 15 trận, và Santos đang vật lộn trụ hạng.

Ở tuổi 33, Neymar vẫn nói về World Cup 2026 như một giấc mơ còn dang dở. Nhưng để đi đến đó, anh phải chiến thắng chính mình, một cơ thể mệt mỏi và một niềm tin đang phai nhạt. Không ai nghi ngờ tài năng của Neymar, nhưng thứ bóng đá cần lúc này không chỉ là kỹ thuật, mà là sức mạnh để đứng dậy và không gục ngã lần nữa.

Hà Trang

Neymar Neymar Carlo Ancelotti Neymar Santos Tuyển Brazil Phút 85 Flamengo

  • Neymar

    Neymar

    Neymar tên đầy đủ Neymar da Silva Santos Junior, là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Brazil, hiện thi đấu cho CLB Paris Saint Germain (Pháp). Trước khi chuyển sang chơi bóng tại Ligue 1 với mức phá vỡ hợp đồng kỷ lục 222 triệu euro ở mùa hè 2017, Neymar từng có 4 mùa giải rất thành công trong màu áo Barcelona và hợp cùng Lionel Messi, Luis Suarez thành bộ ba M-S-N lừng danh. Neymar là thủ quân tuyển Brazil khi mới 21 tuổi.

    Bạn có biết: Hình ảnh Neymar đã được đưa vào truyện tranh tại Brazil. Đó là một cách để khuyến khích trẻ em xứ sở samba đọc sách, truyện nhiều hơn. Chỉ có ba cầu thủ Brazil trước Neymar từng được đưa vào truyện tranh là Pele, Ronaldinho và Ronaldo (béo).

    • Ngày sinh: 05/02/1992
    • Quê quán: Mogi das Cruzes, Brazil
    • Chiều cao: 1.76 m
    • Câu lạc bộ: PSG (Pháp)

Tham hoa Neymar hinh anh

Thảm họa Neymar

23 giờ trước 09:14 12/11/2025

0

Neymar trở lại Santos với kỳ vọng lớn nhưng anh khiến cả CLB lẫn chính mình sa lầy trong chuỗi chấn thương, thẻ phạt và những rắc rối ngoài sân cỏ.

Ngan ngam voi Neymar hinh anh

Ngán ngẩm với Neymar

16 giờ trước 16:40 12/11/2025

0

Từng được ca ngợi như “người con trở về”, Neymar giờ lại trở thành tâm điểm gây chia rẽ trong phòng thay đồ Santos.

