Ancelotti cảnh báo Neymar về thể lực sa sút

Ở tuổi 33, Neymar không còn phải đối đầu với hậu vệ, mà với chính cơ thể của mình.

HLV Carlo Ancelotti không muốn nói về Neymar, nhưng rồi vẫn phải nói. “Cậu ấy là huyền thoại của bóng đá Brazil. Ai cũng mong Neymar trở lại thể trạng tốt nhất”, thuyền trưởng tuyển Brazil chia sẻ ngắn gọn, như một lời nhắc hơn là lời khen.

Bóng đá hiện đại không còn chỗ cho cảm xúc thuần túy. Ancelotti hiểu rõ điều đó. “Ngày nay, ngoài tài năng, cầu thủ cần có thể lực và cường độ”, ông nói thêm. Lời cảnh báo hướng đến Neymar, người từng khiến thế giới say mê, nhưng giờ lại chật vật trong chính cơ thể của mình.

Sau chấn thương dây chằng năm 2023, Neymar trở lại Santos với hy vọng khởi đầu lại. Nhưng những gì anh nhận được là chấn thương nối tiếp chấn thương. Vừa bình phục sau 48 ngày nghỉ, anh lại nổi nóng vì bị thay ra ở phút 85 trong trận thua Flamengo. Hình ảnh ấy khiến người ta thấy rõ một Neymar bức bối và tổn thương hơn bao giờ hết.

Giám đốc Thể thao Alexandre Mattos gọi Neymar là “thiên tài bị hiểu lầm”, người “vẫn đứng dậy sau mọi cú ngã”. Lời động viên đó đẹp, nhưng không đủ xóa đi thực tế: Neymar mới có 3 bàn sau 15 trận, và Santos đang vật lộn trụ hạng.

Ở tuổi 33, Neymar vẫn nói về World Cup 2026 như một giấc mơ còn dang dở. Nhưng để đi đến đó, anh phải chiến thắng chính mình, một cơ thể mệt mỏi và một niềm tin đang phai nhạt. Không ai nghi ngờ tài năng của Neymar, nhưng thứ bóng đá cần lúc này không chỉ là kỹ thuật, mà là sức mạnh để đứng dậy và không gục ngã lần nữa.