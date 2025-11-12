Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Neymar gây lãng phí ở Saudi Arabia

  • Thứ tư, 12/11/2025 11:48 (GMT+7)
Không chỉ ở Santos, Al Hilal cũng gặp nhiều vấn đề khi sở hữu Neymar trong đội hình.

Al Hilal đầu tư thất bại ở vụ Neymar. Ảnh: Reuters.

Bản hợp đồng "bom tấn" của Al Hilal với Neymar trở thành một trong những thương vụ tốn kém nhất lịch sử bóng đá Saudi Arabia. Thế nhưng, trái với mức thu nhập khổng lồ được hưởng, ngôi sao người Brazil liên tục dính chấn thương và gần như không thể đóng góp cho đội bóng.

Neymar bị đứt dây chằng chéo trước (ACL) trong màu áo đội tuyển Brazil vào tháng 10/2023. Anh phải nghỉ thi đấu suốt 370 ngày, trải qua quá trình hồi phục đầy gian nan. Khi vừa trở lại sân cỏ, cầu thủ 32 tuổi lại gặp thêm vấn đề ở gân kheo, buộc phải ngồi ngoài thêm một thời gian dài.

Theo thống kê từ Give Me Sport, nếu tính cả lương và phí ký hợp đồng, Neymar khiến Al Hilal tiêu tốn tới 17,1 triệu euro cho mỗi trận, tương đương 280.000 euro cho mỗi phút thi đấu. Tính ra, mỗi bàn thắng của anh trị giá 120 triệu euro, còn mỗi pha chạm bóng khiến đội bóng phải chi trung bình 306.000 euro.

Neymar anh 1

Neymar đóng góp quá ít ỏi cho Al Hilal. Ảnh: Reuters.

Kể từ khi gia nhập Al Hilal, Neymar mới chỉ thi đấu 7 trận chính thức, ghi 1 bàn thắng và có 3 pha kiến tạo – con số quá ít so với khoản đầu tư khổng lồ mà đội bóng Saudi Arabia đã bỏ ra.

Al Hilal chi 90 triệu euro phí chuyển nhượng để sở hữu Neymar từ PSG vào mùa hè 2023, đồng thời trả mức thu nhập lên tới 150 triệu euro mỗi năm, bao gồm lương, thưởng và các chi phí khác. Nhưng đổi lại, ngôi sao này gần như không mang lại giá trị chuyên môn nào.

Sau Neymar, bóng đá Saudi Arabia gần như không còn đón thêm những “bom tấn” đắt giá. Đây cũng là bài học đắt giá mà giới bóng đá nước này phải gánh chịu trong quá trình xây dựng giải đấu hấp dẫn hơn.

Duy Luân

