Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Neymar bị đe dọa

  • Chủ nhật, 21/12/2025 11:46 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

CĐV Santos lo lắng trước nguy cơ không thể gia hạn hợp đồng với Neymar sau sự xuất hiện của Flamengo.

Tương lai của Neymar tiếp tục là tâm điểm chú ý của bóng đá Brazil cuối năm 2025. Với hợp đồng tại Santos sắp hết hạn vào ngày 31/12, tin đồn Flamengo quan tâm đến siêu sao 33 tuổi khiến cổ động viên Santos sôi sùng sục.

Nhiều người hâm mộ Santos tin rằng nếu Neymar đầu quân cho "kỳ phùng địch thủ" Flamengo, đó sẽ là hành động phản bội không thể tha thứ, thậm chí đe dọa sẽ có phản ứng mạnh với ban lãnh đạo và cầu thủ.

Trước đó, Marca cho biết một số cầu thủ Flamengo thuyết phục Neymar chuyển sang đội bóng mới vô địch Brasileirao. Mục tiêu là giúp anh lấy lại phong độ đỉnh cao để chuẩn bị cho World Cup 2026.

Dù Santos tự tin về việc gia hạn với Neymar, thông tin này khơi dậy cơn giận từ phía CĐV Santos.Trên mạng xã hội và các diễn đàn, nhiều người hâm mộ Santos bày tỏ quan điểm gay gắt.

"Neymar là con trai của Santos, nếu sang Flamengo thì coi như phản bội! Chúng tôi sẽ không tha thứ", một fan viết.

Mối thù giữa Santos và Flamengo vốn lâu đời với những trận kinh điển. Neymar, biểu tượng được Santos đào tạo, sẽ gây tranh cãi lớn nếu chuyển sang Flamengo, đội bóng giàu có và có khả năng cạnh tranh danh hiệu cao hơn.

Neymar bùng nổ Sáng 29/11, Neymar tỏa sáng trong trận cầu sinh tử giúp Santos thắng Recife 3-0 để tạm thời thoát khỏi nhóm đèn đỏ ở vòng 36 giải VĐQG Brazil.

Chelsea lại ngã ngựa trước Newcastle

Đêm 20/12, Chelsea hòa 2-2 trước chủ nhà Newcastle ở trận đấu thuộc vòng 17 Premier League.

19 giờ trước

Neymar có thể tạo ra thương vụ gây sốc

Santos đang đứng trước nguy cơ không thể gia hạn hợp đồng với Neymar sau sự xuất hiện của Flamengo.

06:38 18/12/2025

Santos ra quyết định về Neymar

CLB Santos chính thức gửi đề nghị gia hạn hợp đồng cho Neymar Jr, trước khi bản hợp đồng hiện tại của anh hết hạn vào ngày 30/12.

07:10 13/12/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Tường Linh

Neymar Neymar Santos

  • Neymar

    Neymar

    Neymar tên đầy đủ Neymar da Silva Santos Junior, là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Brazil, hiện thi đấu cho CLB Paris Saint Germain (Pháp). Trước khi chuyển sang chơi bóng tại Ligue 1 với mức phá vỡ hợp đồng kỷ lục 222 triệu euro ở mùa hè 2017, Neymar từng có 4 mùa giải rất thành công trong màu áo Barcelona và hợp cùng Lionel Messi, Luis Suarez thành bộ ba M-S-N lừng danh. Neymar là thủ quân tuyển Brazil khi mới 21 tuổi.

    Bạn có biết: Hình ảnh Neymar đã được đưa vào truyện tranh tại Brazil. Đó là một cách để khuyến khích trẻ em xứ sở samba đọc sách, truyện nhiều hơn. Chỉ có ba cầu thủ Brazil trước Neymar từng được đưa vào truyện tranh là Pele, Ronaldinho và Ronaldo (béo).

    • Ngày sinh: 05/02/1992
    • Quê quán: Mogi das Cruzes, Brazil
    • Chiều cao: 1.76 m
    • Câu lạc bộ: PSG (Pháp)

    Facebook

Đọc tiếp

AFC tao ra giai dau moi o chau A hinh anh

AFC tạo ra giải đấu mới ở châu Á

53 phút trước 12:28 21/12/2025

0

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tiến thêm một bước quan trọng trong chiến lược nâng tầm bóng đá cấp tuyển khi xác nhận kế hoạch ra mắt AFC Nations League trong thời gian tới.

Mourinho dang thang hoa hinh anh

Mourinho đang thăng hoa

2 giờ trước 11:45 21/12/2025

0

Jose Mourinho đang hồi sinh Benfica sau khi đại diện Bồ Đào Nha bất bại 8 trận liên tiếp trên mọi đấu trường.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý