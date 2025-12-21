Neymar bị đe dọa

CĐV Santos lo lắng trước nguy cơ không thể gia hạn hợp đồng với Neymar sau sự xuất hiện của Flamengo.

Tương lai của Neymar tiếp tục là tâm điểm chú ý của bóng đá Brazil cuối năm 2025. Với hợp đồng tại Santos sắp hết hạn vào ngày 31/12, tin đồn Flamengo quan tâm đến siêu sao 33 tuổi khiến cổ động viên Santos sôi sùng sục.

Nhiều người hâm mộ Santos tin rằng nếu Neymar đầu quân cho "kỳ phùng địch thủ" Flamengo, đó sẽ là hành động phản bội không thể tha thứ, thậm chí đe dọa sẽ có phản ứng mạnh với ban lãnh đạo và cầu thủ.

Trước đó, Marca cho biết một số cầu thủ Flamengo thuyết phục Neymar chuyển sang đội bóng mới vô địch Brasileirao. Mục tiêu là giúp anh lấy lại phong độ đỉnh cao để chuẩn bị cho World Cup 2026.

Dù Santos tự tin về việc gia hạn với Neymar, thông tin này khơi dậy cơn giận từ phía CĐV Santos.Trên mạng xã hội và các diễn đàn, nhiều người hâm mộ Santos bày tỏ quan điểm gay gắt.

"Neymar là con trai của Santos, nếu sang Flamengo thì coi như phản bội! Chúng tôi sẽ không tha thứ", một fan viết.

Mối thù giữa Santos và Flamengo vốn lâu đời với những trận kinh điển. Neymar, biểu tượng được Santos đào tạo, sẽ gây tranh cãi lớn nếu chuyển sang Flamengo, đội bóng giàu có và có khả năng cạnh tranh danh hiệu cao hơn.

Neymar bùng nổ Sáng 29/11, Neymar tỏa sáng trong trận cầu sinh tử giúp Santos thắng Recife 3-0 để tạm thời thoát khỏi nhóm đèn đỏ ở vòng 36 giải VĐQG Brazil.