Chelsea lại ngã ngựa trước Newcastle

  • Thứ bảy, 20/12/2025 18:30 (GMT+7)
Đêm 20/12, Chelsea hòa 2-2 trước chủ nhà Newcastle ở trận đấu thuộc vòng 17 Premier League.

Chelsea chật vật mới có trận hòa 2-2 trước Newcastle, qua đó vẫn chưa thể phá dớp không thắng trên sân St James' Park trong suốt 3 năm qua (4 thua, 1 hòa). Kết quả này khiến "The Blues" chưa thể tạo khoảng cách an toàn với nhóm bám đuổi, khi họ chỉ hơn đội đứng thứ 5, 6, 7 và 8 khoảng cách đúng 3 điểm.

Sau thất bại trước Sunderland, Newcastle nhập cuộc đầy quyết tâm và sớm tạo ra khác biệt. Ngay phút thứ 4, Robert Sanchez xuất sắc cản phá cú dứt điểm của Anthony Gordon nhưng không thể ngăn Nick Woltemade dễ dàng đá bồi, mở tỷ số. Tiền đạo người Đức tiếp tục gây bất ngờ khi hoàn tất cú đúp ở phút 20, đón đường căng ngang khó chịu của Gordon, qua đó đưa đội chủ nhà dẫn 2-0, sau khi VAR xác nhận bàn thắng hợp lệ.

Chelsea vẫn chưa thể thắng trên sân của Newcastle.

Chelsea chơi lép vế trong phần lớn hiệp một, thậm chí còn không được công nhận bàn rút ngắn tỷ số khi Pedro Neto vô tình dùng tay đưa bóng vào lưới. Newcastle lẽ ra đã có thể gia tăng cách biệt nếu Woltemade tận dụng tốt thêm một cơ hội ngon ăn trước giờ nghỉ.

Tuy nhiên, hiệp hai chứng kiến bộ mặt hoàn toàn khác của đội khách. Phút 49, đội trưởng Reece James thắp lại hy vọng bằng cú sút phạt tuyệt đẹp, bóng dội cột, bật vào lưới. Sức ép liên tục được Chelsea duy trì và đến phút 66, Joao Pedro ghi bàn gỡ hòa sau pha xử lý và dứt điểm lạnh lùng từ đường chuyền dài của Sánchez.

Những phút cuối diễn ra đầy kịch tính khi hai đội đều có cơ hội kết liễu đối thủ. Reece James cứu thua xuất thần trước cú sút của Harvey Barnes, trong khi Anthony Elanga bỏ lỡ cơ hội vàng giúp Newcastle giành trọn 3 điểm.

