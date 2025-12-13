Santos ra quyết định về Neymar

CLB Santos chính thức gửi đề nghị gia hạn hợp đồng cho Neymar Jr, trước khi bản hợp đồng hiện tại của anh hết hạn vào ngày 30/12.

Ở tuổi 33, Neymar đặt mục tiêu tìm lại sự ổn định và nhịp thi đấu cao nhằm chuẩn bị cho World Cup 2026.

Theo Globo, CLB Santos muốn gia hạn hợp đồng với Neymar thêm một năm (đến hết tháng 12/2026). Đội bóng Brazil không giấu giếm sự hài lòng với màn trình diễn của tiền đạo 33 tuổi và quyết tâm giữ chân anh để cùng hướng tới giấc mơ World Cup 2026.

Neymar trở về Santos từ Al Hilal hồi tháng 1/2025 sau những chấn thương dai dẳng, góp công lớn giúp CLB trụ hạng Serie A với 3 bàn, 2 kiến tạo trong 3 trận đấu cuối cùng của mùa giải.

Giờ đây, anh có quyền đàm phán tự do để rời đi như cầu thủ tự do, nhưng Santos dưới sự dẫn dắt của chủ tịch Marcelo Teixeira đang đẩy mạnh các cuộc thương thảo để biến anh thành trụ cột dài hạn.

Chủ tịch Teixeira khẳng định: "Việc gia hạn hợp đồng với Neymar là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi đang đàm phán để tìm điểm chung, điều chỉnh hợp đồng hiện tại đến năm 2026. Mọi thứ phụ thuộc vào ngân sách, nhưng chúng tôi rất tự tin."

Đề nghị bao gồm mức lương khoảng 4,14 triệu real (khoảng 770.000 USD ) mỗi tháng, kèm theo các khoản thưởng dựa trên số trận đấu và bàn thắng, đồng thời Santos cam kết thanh toán dần 13 triệu euro nợ cũ đến hết 2026.

Neymar được cho là thoải mái tại Santos sau giai đoạn dài thi đấu ở châu Âu và Trung Đông. Anh muốn tiếp tục chơi bóng trong môi trường quen thuộc, gần gia đình. Mong muốn của Neymar phù hợp với định hướng của CLB. Đó là bản hợp đồng ngắn hạn, tập trung vào hiệu suất thi đấu và vai trò dẫn dắt lớp cầu thủ trẻ.