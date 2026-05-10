Newcastle trụ lại Premier League

Tối 10/5, Newcastle United tránh được viễn cảnh rớt hạng sau trận hòa 1-1 với Nottingham Forest thuộc vòng 36 Premier League.

Mùa giải đầy khó khăn của Newcastle.

Newcastle chính thức trụ hạng sau vòng đấu này nhờ đạt 46 điểm. Thầy trò HLV Eddie Howe hơn vị trí nguy hiểm của West Ham tới 10 điểm khi mùa giải chỉ còn 2 vòng đấu, dù đá nhiều hơn 1 trận. Khoảng cách giúp "Chích chòe" chắc chắn không thể rơi xuống nhóm cầm đèn đỏ.

Trận đấu trên sân City Ground phản ánh đúng hình ảnh phập phù của Newcastle ở mùa giải năm nay. Đội khách có những khoảnh khắc lóe sáng, điển hình là bàn mở tỷ số của Harvey Barnes ở phút 74 sau một pha dứt điểm tinh tế. Tuy nhiên, sự thiếu tập trung ở những phút cuối khiến họ trả giá khi để Elliot Anderson gỡ hòa.

Lối chơi lúc thăng lúc trầm khiến người hâm mộ không ít lần phải lo lắng trong suốt mùa giải. Tuy nhiên, Newcastle vẫn may mắn. Trong một năm mà phong độ đội bóng không thật sự ổn định và thường xuyên đánh rơi điểm số đáng tiếc, "Chích chòe" vẫn trụ hạng thành công nhờ vào việc các đối thủ ở nhóm dưới thậm chí còn chơi tệ hơn.

Sự sa sút của những đội bóng cạnh tranh trực tiếp vô tình trở thành chiếc phao cứu sinh cho đại diện vùng Đông Bắc nước Anh. Huấn luyện viên Eddie Howe và các cộng sự sẽ phải nỗ lực hơn trong mùa tới nếu muốn cạnh tranh suất dự cúp châu Âu.

Trong khi đó, Forest cũng tiến gần hơn tới cánh cửa trụ hạng. Hiện họ hơn West Ham tới 7 điểm dù thi đấu nhiều hơn 1 trận, khi mùa giải chỉ còn 2 vòng là khép lại.