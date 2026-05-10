Kịch bản điên rồ ở Premier League

Trong trường hợp xấu nhất, Liverpool có thể bị Bournemouth vượt qua để chiếm vị trí thứ 5 trên BXH Premier League cùng tấm vé dự Champions League.

Bournemouth đang sở hữu chuỗi 16 trận bất bại ở Premier League.

Rạng sáng 10/5, Bournemouth đánh bại Fulham 1-0 trong trận cầu căng thẳng với 2 chiếc thẻ đỏ, qua đó tiếp tục bám đuổi nhóm dự cúp châu Âu. Sau 36 trận, thầy trò HLV Andoni Iraola có 55 điểm, đứng thứ 6 và còn kém Liverpool 4 điểm trên bảng xếp hạng.

Trong bối cảnh mùa giải còn 2 vòng, khoảng cách chưa đủ an toàn với đội chủ sân Anfield. Liverpool đứng thứ 4 với 59 điểm nhưng lịch thi đấu cuối mùa đầy rủi ro. Họ còn chạm trán đối thủ cạnh tranh trực tiếp Aston Villa trước khi gặp Brentford, đội luôn gây khó khăn cho các "ông lớn".

Trong khi đó, Bournemouth lần lượt đối đầu Man City và Nottingham Forest. Dù phải gặp "The Citizens" đang đua vô địch, Bournemouth vẫn có quyền hy vọng khi phong độ gần đây khá ổn định. Đội bóng này trải qua 16 trận bất bại liên tiếp ở Premier League, đánh bại cả Liverpool, Arsenal và hòa MU trong giai đoạn này.

Kịch bản điên rồ nhất có thể xảy ra là Liverpool thua cả 2 trận cuối, còn Bournemouth toàn thắng để vượt lên chiếm vị trí thứ 5. Điều đó đồng nghĩa đội bóng vốn không quá tham vọng hồi đầu mùa hoàn toàn có thể giành vé dự Champions League.

Ngược lại, Bournemouth còn cửa dự Champions League nếu chỉ đứng thứ 6 chung cuộc ở Premier League. Điều này xảy ra khi Liverpool đánh bại Aston Villa để giữ chắc top 4, còn Villa kết thúc ở vị trí thứ 5 và vô địch Europa League. Khi ấy, Ngoại hạng Anh sẽ có 6 đại diện dự Champions League.

Nói cách khác, cửa dự Champions League của Bournemouth khá sáng sủa. Họ có thể khiến Liverpool mất vé dự Champions League, đồng thời khiến Man City đầu hàng ở cuộc đua vô địch. Ngược lại, Bournemouth có thể trông chờ vào việc Aston Villa vô địch Europa League.

BXH Premier League hiện tại.