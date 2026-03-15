Newcastle trở thành 'thợ săn ông lớn' của Premier League

Dưới sự dẫn dắt của HLV Eddie Howe, Newcastle United trở thành nỗi ám ảnh thật sự với các ông lớn bóng đá Anh.

Newcastle không khác gì cơn ác mộng của các ông lớn Premier League.

Tính từ cuối năm 2024 đến nay, Newcastle giành tới 12 chiến thắng trước các đội thuộc "Big Six". Đáng chú ý, CLB vùng Tyneside đánh bại MU tới 3 lần, vượt qua Arsenal và Chelsea mỗi đội 2 lần, đồng thời khuất phục Man City, Liverpool và Tottenham ít nhất một lần.

Dựa vào dữ liệu theo mùa, sự tiến bộ của Newcastle càng rõ rệt. Mùa 2021/22, thời điểm Eddie Howe vừa tiếp quản đội bóng khủng hoảng, Newcastle chỉ thắng 11% số trận trước nhóm "Big Six". Một năm sau, tỷ lệ này tăng lên 31% ở mùa 2022/23, rồi 38% trong mùa 2023/24.

Bước ngoặt thật sự đến ở mùa 2024/25 khi Newcastle thắng 10 trong 16 trận trước các ông lớn, đạt tỷ lệ 63%. Đây là con số thuộc nhóm cao nhất giải đấu trong các cuộc đại chiến. Ở mùa hiện tại, đội bóng của Howe có thêm 5 chiến thắng trước các đối thủ lớn.

Newcastle đạt được thành tích này trong bối cảnh thua kém đáng kể về tài chính so với các CLB thuộc "Big Six". Sau gần 15 năm dưới thời cựu chủ tịch Mike Ashley, đội bóng vùng Đông Bắc bị tụt lại phía sau về cơ sở vật chất, quỹ lương lẫn ngân sách chuyển nhượng.

Ngay cả khi đổi chủ, các quy định công bằng tài chính vẫn khiến Newcastle chưa thể chi tiêu tay như Man City hay Chelsea.

Do đó, vai trò của HLV Howe càng nổi bật khi ông xây dựng một tập thể kỷ luật, giàu năng lượng và cực kỳ hiệu quả trong những trận cầu lớn. Nếu đà tiến bộ này được duy trì, việc họ chen chân vững chắc vào nhóm quyền lực của bóng đá Anh có lẽ chỉ là vấn đề thời gian.

Highlights Chelsea 0-1 Newcastle United Rạng sáng 15/3 trên sân nhà Stamford Bridge, Chelsea nhận thất bại tối thiểu trước Newcastle United ở vòng 30 Premier League.

