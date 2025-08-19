'Nếu làm đúng, chúng ta có thể kết thúc cuộc chiến này'

|
Một phóng viên - người từng chất vấn về trang phục của ông trước đó - lần này lại khen ngợi: “Ông trông rất tuyệt trong bộ đồ này”.
“Tôi cũng vừa nói như vậy. Thật hay nhỉ? Chính anh ta là người công kích ông lần trước đấy. Giờ thì lại thành người dễ thương rồi”, ông Trump quay sang nói với Zelensky.
“Tôi nhớ chứ”, ông Zelensky đáp lại, rồi hướng sang phóng viên: “Nhưng ông vẫn mặc bộ đồ cũ. Ông thấy không, tôi đã thay đổi, còn ông thì chưa”. Câu nói khiến cả phòng bật cười.
"Tôi thích khái niệm ngừng bắn bởi một lý do, nó sẽ ngay lập tức chấm dứt những cảnh thương vong. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình ngay cả khi chiến sự vẫn đang diễn ra", Tổng thống Donald Trump giải thích về sự thay đổi quan điểm sau cuộc gặp với ông Putin.
“Chúng ta đã có một ngày rất thành công, với những cuộc thảo luận quan trọng nhằm chấm dứt đổ máu và kết thúc xung đột ở Ukraine. Tất cả chúng ta cùng hướng đến một mục tiêu rất đơn giản: chấm dứt bạo lực, tìm ra giải pháp. Chúng tôi sẽ cố gắng xúc tiến một cuộc gặp ba bên sau đó, xem liệu có thể hoàn tất tiến trình này hay không, để đặt dấu chấm hết cho nó. Bởi từ sau Thế chiến II đến nay, chưa từng có điều gì tương tự như thế này", ông Trump phát biểu khai mạc cuộc họp đa phương với các nhà lãnh đạo EU khi ngồi quanh chiếc bàn lớn tại Phòng Đông của Nhà Trắng.
“Thượng đỉnh Alaska củng cố niềm tin của tôi rằng, dù khó khăn, hòa bình vẫn nằm trong tầm tay. Và tôi tin rằng, trong một bước tiến quan trọng, Tổng thống Putin đã đồng ý việc Nga chấp nhận các bảo đảm an ninh cho Ukraine. Đây sẽ là một trong những điểm then chốt cần được xem xét, cùng với việc ai sẽ làm gì, ai chịu trách nhiệm gì", ông Trump bày tỏ sự “lạc quan” rằng có thể đạt được một thỏa thuận an ninh đủ sức ngăn chặn mọi hành động gây hấn trong tương lai đối với Ukraine, đồng thời nhấn mạnh châu Âu sẽ “gánh vác phần lớn trách nhiệm” trong việc bảo đảm an ninh này.
“Đây thực sự là cuộc gặp hay nhất, hoặc… xin lỗi, có lẽ cuộc gặp hay nhất sẽ còn ở phía trước. Nhưng nó thực sự rất tốt”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy mô tả cuộc gặp với ông Trump, ngay sau đó Tổng thống Mỹ cũng hưởng ứng: “Rất tốt”.
“Nếu chúng ta làm đúng, chúng ta có thể kết thúc cuộc chiến này. Và chúng ta phải kết thúc nó”, Tổng thư ký NATO Mark Rutte bày tỏ sự “hứng khởi” trước những tiến triển đạt được, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo “đưa mọi việc đến hồi kết càng sớm càng tốt”. Ông cũng cảm ơn Tổng thống Trump vì đã “phá vỡ bế tắc” với ông Putin bằng việc khởi động đối thoại từ đầu năm nay, đồng thời ca ngợi nỗ lực của Washington trong việc thúc đẩy chấm dứt xung đột.
“Tôi không thể hình dung cuộc gặp tới lại diễn ra khi chưa có ngừng bắn. Vì vậy, hãy cùng gây sức ép với Nga. Bởi uy tín của nỗ lực ngày hôm nay phụ thuộc ít nhất vào việc có một lệnh ngừng bắn ngay từ bước khởi đầu của tiến trình đàm phán”, Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói, đồng thời nhấn mạnh cuộc gặp kế tiếp, dù diễn ra ở đâu, nên là cuộc họp ba bên với điều kiện tiên quyết là ngừng bắn.
"Mọi người quanh bàn đàm phán đều ủng hộ hòa bình. Khi chúng ta nói về các bảo đảm an ninh, đó là nói về an ninh của cả châu Âu. Chính vì vậy, tất cả chúng ta cùng đoàn kết với Ukraine trong vấn đề này. Ngài có thể tin tưởng vào chúng tôi, cũng như chúng tôi có thể tin tưởng vào ngài, để mang lại hòa bình cho Ukraine và cho cả châu Âu", Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định, đồng thời gửi thông điệp tới ông Trump về vấn đề an ninh châu Âu.
“An ninh không chỉ là của Ukraine, mà còn là an ninh của toàn châu Âu và cả Vương quốc Anh”, Thủ tướng Anh Keir Starmer phát biểu.
“Tôi cho rằng việc trao đổi toàn bộ tù binh là vô cùng quan trọng, và tôi tin Tổng thống sẽ giúp đỡ. Tôi cũng đặc biệt cảm ơn phu nhân Tổng thống vì bức thư gửi ông Putin về những đứa trẻ Ukraine bị bắt cóc”, ông Zelensky phát biểu, nhắc tới lá thư của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump. “Tôi hy vọng đây sẽ trở thành một vai trò lịch sử, giúp đưa các em trở về với gia đình và tìm lại hạnh phúc. Điều này thực sự rất quan trọng, và tôi vui vì chúng ta đã thảo luận”.
Ngay phần mở đầu cuộc họp đa phương, ông Zelenskyy nhấn mạnh sự cấp thiết của việc đưa các tù binh Ukraine cũng như hàng chục nghìn trẻ em bị Nga bắt cóc trở về.
