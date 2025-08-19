'Nếu làm đúng, chúng ta có thể kết thúc cuộc chiến này'

Một phóng viên - người từng chất vấn về trang phục của ông trước đó - lần này lại khen ngợi: “Ông trông rất tuyệt trong bộ đồ này”.

“Tôi cũng vừa nói như vậy. Thật hay nhỉ? Chính anh ta là người công kích ông lần trước đấy. Giờ thì lại thành người dễ thương rồi”, ông Trump quay sang nói với Zelensky.

“Tôi nhớ chứ”, ông Zelensky đáp lại, rồi hướng sang phóng viên: “Nhưng ông vẫn mặc bộ đồ cũ. Ông thấy không, tôi đã thay đổi, còn ông thì chưa”. Câu nói khiến cả phòng bật cười.