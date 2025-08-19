TT Trump: Hôm nay là bước đầu tích cực sau 4 năm

Phía Ukraine cũng thể hiện sự thay đổi đáng kể. Tại cuộc gặp, ông Zelensky cảm ơn nỗ lực của ông Trump nhằm “ngăn chặn thương vong và chấm dứt chiến sự”. Ông còn bày tỏ sự trân trọng với lá thư mà Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã gửi cho Tổng thống Putin, trong đó bày tỏ lo ngại về số phận trẻ em trong cuộc xung đột. Ông cũng trao lại bức thư của Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Volodymyrivna Zelenska gửi tới Đệ nhất phu nhân Melania Trump.