TT Trump: Hôm nay là bước đầu tích cực sau 4 năm

Ngày 18/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng. Cuộc gặp được đánh giá là thân thiện và cởi mở. Ông Trump gọi cuộc gặp hôm nay tại Washington là “một bước đầu rất tích cực cho cuộc chiến đã kéo dài gần 4 năm”.
Khác với cuộc gặp hồi tháng 2, trong suốt buổi gặp lần này, cả ông Trump và ông Zelensky đều lựa chọn ngôn từ thận trọng, tránh tái diễn màn tranh cãi gay gắt 6 tháng trước khi Phó tổng thống J.D. Vance công khai chỉ trích nhà lãnh đạo Ukraine. Lần này, ông Vance cũng hiện diện trong phòng nhưng giữ im lặng.
Phía Ukraine cũng thể hiện sự thay đổi đáng kể. Tại cuộc gặp, ông Zelensky cảm ơn nỗ lực của ông Trump nhằm “ngăn chặn thương vong và chấm dứt chiến sự”. Ông còn bày tỏ sự trân trọng với lá thư mà Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã gửi cho Tổng thống Putin, trong đó bày tỏ lo ngại về số phận trẻ em trong cuộc xung đột. Ông cũng trao lại bức thư của Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Volodymyrivna Zelenska gửi tới Đệ nhất phu nhân Melania Trump.
Về phương án bảo đảm an ninh cho Ukraine, ông Trump cho biết sẽ thông báo sau”, tuy nhiên, ông nhấn mạnh châu Âu là tuyến phòng thủ đầu tiên, trong khi Mỹ “sẽ tham gia và hỗ trợ”. Ông Trump từ chối trả lời trực tiếp về việc liệu Ukraine hay Nga đang “nắm lợi thế hơn” trong xung đột, cũng như về tương lai viện trợ quân sự của Mỹ nếu hòa bình không đạt được.
Tổng thống Mỹ cũng cho rằng một lệnh ngừng bắn chưa chắc cần thiết trước khi đi tới thỏa thuận toàn diện, đồng thời không loại trừ khả năng Mỹ tham gia một lực lượng gìn giữ hòa bình nhằm ngăn chặn xung đột tái phát.
Sau đó, ông Trump và ông Zelensky tiếp tục có cuộc họp với các nhà lãnh đạo EU. Phát biểu sau cuộc họp với Tổng thống Trump, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cho biết các bên đã đạt đồng thuận về việc xây dựng cơ chế bảo đảm an ninh cho Ukraine, đồng thời nhất trí các bước đi cụ thể sẽ được hoàn thiện trong vòng một tuần tới.
Về phía Ukraine, Tổng thống Zelensky cho biết ông sẵn sàng tham gia cuộc gặp song phương với Tổng thống Nga Vladimir Putin để chấm dứt chiến tranh. Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định Kyiv không tìm kiếm một sự tạm dừng chiến sự, mà cần một nền hòa bình thực sự.
Giữa lúc thảo luận với Zelensky và lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tạm dừng để gọi cho Tổng thống Nga Vladimir Putin. “Sau khi các cuộc họp kết thúc, tôi đã gọi điện cho Tổng thống Putin và bắt đầu thu xếp một cuộc gặp, địa điểm sẽ được xác định sau, giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky. Sau cuộc gặp đó, chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc họp 3 bên”, ông Trump cho biết.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại cuộc gặp. Tổng thư ký NATO khẳng định cuộc gặp tại Nhà Trắng là một bước tiến quan trọng và tiết lộ rằng các bên đã bàn về việc xây dựng cơ chế bảo đảm an ninh kiểu “Điều 5” dành cho Ukraine, song không có nội dung nào liên quan đến việc đưa quân vào nước này.
Các nhà lãnh đạo châu Âu đến Nhà Trắng để tham dự cuộc họp với Tổng thống Trump về tình hình tại Ukraine. Các lãnh đạo EU đánh giá việc Mỹ chính thức tham gia vào tiến trình giải quyết xung đột tại Ukraine là một “bước đột phá”.
Quang cảnh bên ngoài cuộc gặp tại Nhà Trắng ngày 18/8.
Hàng trăm phóng viên túc trực để đưa tin về cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky cùng các lãnh đạo châu Âu, chỉ 3 ngày sau cuộc gặp giữa ông Trump và ông Putin tại Alaska kết thúc vào cuối tuần trước.