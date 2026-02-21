Nestlé rút khỏi mảng kem

Nestlé sẽ thoái vốn khỏi mảng kinh doanh kem và rút bớt khỏi hàng loạt thương hiệu, như một phần của kế hoạch nhằm vực dậy vận mệnh của tập đoàn thực phẩm khổng lồ này.

CEO Philipp Navratil xác nhận Nestlé đang trong giai đoạn đàm phán nâng cao để bán phần còn lại của mảng kem. Ảnh: Reuters.

Nhà sản xuất chocolate KitKat và cà phê Nescafé đang theo đuổi chiến lược tái cấu trúc dưới sự dẫn dắt của tân CEO Philipp Navratil, sau khi tập đoàn gặp nhiều trở ngại với kết quả kinh doanh kém kỳ vọng và biến động quản lý trong những năm gần đây, theo Wall Street Journal.

Rút lui khỏi nhiều thương hiệu

Cụ thể, ngày 19/2 (giờ địa phương), CEO Navratil cho biết công ty sẽ tái cấu trúc xoay quanh 4 nhóm ngành chính, bao gồm cà phê, chăm sóc thú cưng, dinh dưỡng và thực phẩm, nhằm thích ứng tốt hơn với thị hiếu tiêu dùng thay đổi và cắt giảm chi phí.

Trong khuôn khổ cải tổ, Nestlé thông báo dự định tách hoặc bán các thương hiệu và mảng kinh doanh không còn quan trọng. Ông xác nhận Nestlé đang trong giai đoạn đàm phán nâng cao để bán phần còn lại của mảng kem, bao gồm các thương hiệu như D’Onofrio, Real Dairy, Parlour và Lafrutta, cho liên doanh Froneri với PAI Partners, theo Bloomberg. Tuy nhiên, cơ cấu sở hữu của liên doanh này sẽ không thay đổi.

Thương vụ tiềm năng này sẽ giúp tinh gọn hơn nữa danh mục kinh doanh của Nestlé, qua đó tiếp nối quá trình rút lui kéo dài nhiều năm khỏi các lĩnh vực tăng trưởng chậm và thâm dụng vốn.

Thời gian gần đây, các công ty trong ngành thực phẩm và đồ uống đang đồng loạt tái cơ cấu danh mục để tập trung vào thế mạnh và loại bỏ các thương hiệu kém phổ biến khi thói quen tiêu dùng thay đổi. Unilever đã tách mảng kinh doanh kem để thành lập thương hiệu Magnum, trong khi Keurig Dr Pepper dự kiến tách riêng các đơn vị cà phê và đồ uống.

Nhà đầu tư đang chờ đợi bản cập nhật chiến lược của Nestlé để tìm manh mối về định hướng tương lai của công ty dưới thời Navratil. Cựu lãnh đạo Nespresso đảm nhiệm vị trí CEO vào tháng 9/2025, sau khi cựu CEO Laurent Freixe bị miễn nhiệm bởi bê bối tình cảm với cấp dưới.

Trước đó, Nestlé đã tiến hành rà soát chiến lược các đơn vị sản xuất vitamin và nước đóng chai trước khi Navratil lên nắm quyền. Tân CEO cho biết ông không ngại xem xét các lĩnh vực mới để cắt giảm và đã công bố kế hoạch cắt giảm 16.000 việc làm.

Tuy nhiên, Navratil vẫn chưa thực hiện một số kế hoạch mà một bộ phận nhà đầu tư mong muốn, trong đó có khả năng bán khoảng 20% cổ phần của Nestlé tại tập đoàn mỹ phẩm L'Oréal nhằm trả nợ hoặc mua lại cổ phiếu. Đối với Navratil, khoản đầu tư vào L'Oréal không phải ưu tiên xử lý hàng đầu.

Nestlé cho biết công ty đang đi trước kế hoạch cắt giảm chi phí và đã đạt được khoảng 20% mục tiêu tiết kiệm đề ra.

Khó khăn bủa vây

Giai đoạn đầu nhiệm kỳ của CEO Navratil đã bị phủ bóng bởi khủng hoảng ở mảng sữa công thức trẻ em khi hàng loạt sản phẩm bị thu hồi do liên quan đến nguyên liệu bị nhiễm bẩn từ nhà cung cấp.

Ban đầu, đợt thu hồi chỉ mang tính phòng ngừa do phát hiện vi khuẩn sinh độc tố cereulide, có thể gây buồn nôn và nôn ở trẻ sơ sinh, nhưng đã leo thang thành cuộc khủng hoảng toàn diện, ảnh hưởng tới sản phẩm tại hơn 60 quốc gia.

Navratil cho biết trong cuộc họp rằng việc thu hồi đã hoàn tất và công ty đang vận hành nhà máy 24/7 để đáp ứng nguồn cung. Tuy vậy, Nestlé dự báo việc thu hồi sữa công thức sẽ gây áp lực lên tăng trưởng doanh số năm nay. Công ty dự báo tăng trưởng doanh thu ở mức 3-4%. Công ty cho biết tác động doanh số trong quý I sẽ giảm khoảng 200 triệu franc Thụy Sĩ (khoảng 258 triệu USD ).

Giám đốc Tài chính Anna Manz cho biết chi phí ước tính cho việc hoàn trả hàng và chi phí tồn kho liên quan đến vụ thu hồi sữa công thức lên tới 75 triệu franc Thụy Sĩ (khoảng 97 triệu USD ) trong năm 2025.

Trong quý IV/2025, Nestlé ghi nhận tăng trưởng doanh thu 4%, được thúc đẩy bởi cả giá bán cao và sản lượng tăng. Con số này vượt dự báo của các nhà phân tích là 3,4%.

Tổng doanh thu năm 2025 đạt 89,49 tỷ franc Thụy Sĩ (tương đương khoảng 115,75 tỷ USD ), giảm so với 91,35 tỷ franc của năm trước. Lợi nhuận ròng giảm 17% xuống còn 9 tỷ franc (tương đương 10 tỷ USD ).