CEO Nestlé bị sa thải vì che giấu quan hệ tình cảm với cấp dưới

Tập đoàn Nestlé ngày 1/9 thông báo đã chấm dứt hợp đồng với CEO Laurent Freixe vì không công khai mối quan hệ tình cảm với một nhân viên cấp dưới.

Ông Laurent Freixe bị sa thải vì che giấu mối quan hệ với cấp dưới. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, Nestlé cho biết quyết định được đưa ra sau cuộc điều tra do Chủ tịch Paul Bulcke và Giám đốc độc lập Pablo Isla giám sát, kết luận Freixe vi phạm quy tắc ứng xử doanh nghiệp.

Ông Freixe ban đầu phủ nhận mối quan hệ nhưng bằng chứng từ cuộc điều tra thứ hai với sự tham gia của đơn vị bên ngoài đã xác nhận. Vị CEO bị sa thải chỉ một năm sau ngày nhậm chức sẽ không nhận gói bồi thường nào.

Sự rời đi đột ngột của ông Freixe diễn ra trong bối cảnh Nestle gặp nhiều thách thức từ sức ép tiêu dùng và thuế quan Mỹ, đồng thời khiến chiến lược trung hạn của tập đoàn tiếp tục bị đặt dấu hỏi. Cổ phiếu của Nestle đã giảm 17% trong năm qua, kém xa so với các đối thủ.

Nestle khẳng định công ty sẽ không thay đổi định hướng chiến lược. Tuy nhiên, giới phân tích JPMorgan cho rằng biến động nhân sự cấp cao liên tiếp có thể khiến nhà đầu tư hoài nghi về tương lai trung hạn của tập đoàn.

"Ghế nóng" sau đó được giao ngay cho Philipp Navratil, lãnh đạo kỳ cựu từng đứng đầu mảng cà phê Nespresso.

Navratil gia nhập Nestle từ năm 2001, từng đảm nhiệm nhiều vị trí thương mại tại Trung Mỹ, sau đó phụ trách kinh doanh cà phê và đồ uống tại Mexico. Ông chuyển sang mảng chiến lược cà phê toàn cầu năm 2020, giữ chức lãnh đạo Nespresso từ tháng 7/2024 và được bổ nhiệm vào ban điều hành Nestle đầu năm nay.