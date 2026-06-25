Nedved suy sụp khi CH Czech bị loại khỏi World Cup

Huyền thoại bóng đá Pavel Nedved thất vọng khi chứng kiến CH Czech thua Mexico với tỷ số 0-3 thuộc lượt cuối bảng A World Cup 2026 sáng 25/6.

Biểu cảm thất vọng của cựu danh thủ Nedved.

Trên khán đài sân Mexico City, Quả bóng vàng 2003 không giấu nổi cảm xúc khi đội tuyển quê hương chính thức bị loại. Gương mặt thất thần của ông phản ánh trọn vẹn sự cay đắng của một hành trình đầy kỳ vọng nhưng kết thúc dang dở.

Với người hâm mộ, thất bại này đặc biệt nặng nề. Việc trở lại World Cup sau 20 năm vắng bóng từng được xem như bước khởi đầu cho một chu kỳ vàng son mới, nhưng cuối cùng lại khép lại bằng nỗi thất vọng lớn với vị trí cuối bảng.

Đây là kỳ World Cup đầu tiên của CH Czech kể từ năm 2006, thời điểm họ còn mang nhiều kỳ vọng với thế hệ vàng. Khi đó, Nedved rút lại quyết định giã từ đội tuyển để dẫn dắt đội bóng đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Tuy nhiên, giấc mơ năm ấy cũng sớm khép lại ngay vòng bảng với thất bại trước Italy. Ký ức đó như tái hiện lại ở hiện tại khi CH Czech tiếp tục không thể vượt qua giới hạn của mình.

Trong sự nghiệp thi đấu, Nedved được xem là một trong những tiền vệ toàn diện nhất châu Âu. Giai đoạn đỉnh cao tại Juventus, ông gây ấn tượng với lối chơi bền bỉ, kỹ thuật sắc sảo và tinh thần chiến đấu không mệt mỏi. Đó là nền tảng giúp Nedved giành Quả bóng vàng 2003.

Ở World Cup 2026, hình ảnh Nedved sau thất bại của CH Czech một lần nữa cho thấy sự gắn bó sâu sắc của ông với đội tuyển. Khoảnh khắc là biểu tượng cho sự tiếc nuối của cả một nền bóng đá phải khép lại giấc mơ dang dở.

Mexico ấn định chiến thắng 3-0 trước CH Czech Alvaro Fidalgo kết thúc gọn gàng ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà trước đại diện châu Âu ở lượt cuối bảng A World Cup 2026 sáng 25/6.