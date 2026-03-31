Napoli kỷ luật nặng Lukaku

  • Thứ ba, 31/3/2026 18:56 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Romelu Lukaku đối mặt án kỷ luật sau khi không trở lại Napoli đúng hạn, dù không thi đấu cho tuyển Bỉ trong loạt FIFA Days.

Lukaku bị Napoli kỷ luật.

Romelu Lukaku đang đối mặt nguy cơ bị Napoli loại khỏi đội hình sau khi không trở lại tập luyện theo lệnh triệu tập.

Trong thông báo chính thức, CLB Serie A xác nhận đang xem xét các biện pháp kỷ luật, đồng thời cân nhắc loại tiền đạo người Bỉ khỏi danh sách thi đấu.

Lukaku không có mặt tại Naples trong ngày các cầu thủ hội quân sau FIFA Days. Đây là yêu cầu bắt buộc với những cầu thủ không tham gia thi đấu quốc tế.

Trước đó, chân sút 32 tuổi được HLV Rudi Garcia triệu tập lên tuyển Bỉ cho các trận giao hữu với Mỹ và Mexico. Tuy nhiên, do vấn đề thể trạng, anh không được giữ lại đội hình.

Thay vì trở lại Italy, Lukaku quyết định ở lại Bỉ để điều trị chấn thương viêm cơ vùng hông và tập luyện riêng. Quyết định này khiến Napoli không hài lòng. Theo truyền thông Italy, đội bóng đã ra tối hậu thư, yêu cầu anh trở lại trước hạn chót trong ngày 31/3.

Dù vậy, Lukaku tiếp tục vắng mặt trong buổi tập sáng cùng toàn đội. Theo Sky Sport Italia, Napoli nhiều khả năng "đóng băng" các hoạt động của tiền đạo này, đồng nghĩa với việc cầu thủ bị loại khỏi kế hoạch chuyên môn trong thời gian tới.

Lukaku lần đầu lên tiếng trên mạng xã hội vào ngày 30/3, nhưng không đề cập thời điểm trở lại. Anh chia sẻ: "Không có gì tôi muốn hơn là ra sân và chiến thắng cùng đội bóng. Nhưng lúc này, tôi cần đảm bảo mình đạt trạng thái 100%, vì thời gian qua điều đó không xảy ra và đã ảnh hưởng đến tinh thần".

Napoli sẽ trở lại thi đấu vào ngày 6/4 với trận gặp Milan trên sân nhà Diego Armando Maradona. Tương lai của Lukaku trước trận đấu này vẫn còn bỏ ngỏ.

Đào Trần

