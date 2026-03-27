Lukaku gây phẫn nộ

Romelu Lukaku không trở lại trung tâm huấn luyện Napoli như yêu cầu, khiến mối quan hệ giữa đôi bên xuất hiện căng thẳng.

Romelu Lukaku đang trở thành tâm điểm chú ý tại Napoli sau khi từ chối trở lại tập luyện theo yêu cầu của CLB. Tiền đạo người Bỉ thông báo sẽ không góp mặt ở hai buổi tập cuối tuần tại trung tâm Castel Volturno, mà ở lại Brussels cùng gia đình.

Quyết định này khiến Napoli không hài lòng. Đội bóng Italy muốn Lukaku trở lại để phối hợp theo dõi quá trình hồi phục, trong bối cảnh anh gặp vấn đề thể lực trong thời gian gần đây. Theo kế hoạch ban đầu, hai bên sẽ làm việc trực tiếp tại trung tâm huấn luyện để đảm bảo tiến độ và kiểm soát tình trạng chấn thương.

Tuy nhiên, Lukaku lựa chọn hướng đi khác. Anh muốn tập trung hồi phục tại Bỉ, đồng thời chuẩn bị cho giai đoạn cuối mùa giải và xa hơn là World Cup. Trước đó, tiền đạo này đã làm việc với đội tuyển Bỉ để xây dựng chương trình riêng, bao gồm việc không tham dự các trận giao hữu tại Mỹ.

Giám đốc kỹ thuật tuyển Bỉ cho biết Lukaku đã cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Theo ông, cầu thủ này muốn tránh việc di chuyển liên tục và duy trì cường độ tập luyện cao, nhằm đảm bảo thể trạng tốt nhất cho giai đoạn quan trọng sắp tới. Phía đội tuyển cũng khẳng định Lukaku không gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe.

Dù vậy, động thái tự ý thay đổi kế hoạch được cho là đi ngược lại yêu cầu từ Napoli. CLB hiện chưa đưa ra phản hồi chính thức, nhưng theo các nguồn tin nội bộ, họ đã đề nghị Lukaku sớm quay lại tập luyện.

Vụ việc khiến mối quan hệ giữa hai bên trở nên nhạy cảm. Trong bối cảnh mùa giải bước vào giai đoạn quyết định, cách xử lý của Lukaku và phản ứng từ Napoli sẽ là điều đáng chú ý trong những ngày tới.