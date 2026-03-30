Lukaku lên tiếng giữa tranh cãi

Tiền đạo người Bỉ giải thích việc ở lại quê nhà điều trị chấn thương và nhấn mạnh mong muốn sớm trở lại cống hiến cho Napoli.

Lukaku trong màu áo tuyển Bỉ.

Chỉ một ngày trước khi Napoli hội quân sau loạt FIFA Days và chuẩn bị cho trận gặp Milan, Romelu Lukaku chính thức lên tiếng sau nhiều ngày im lặng. Trên trang cá nhân, tiền đạo người Bỉ gửi thông điệp trực tiếp tới người hâm mộ nhằm làm rõ những tranh cãi liên quan đến việc vắng mặt.

Trước đó, Lukaku được chờ đợi sẽ trở lại Naples để tập luyện cùng đội bóng. Tuy nhiên, anh lựa chọn ở lại Bỉ dù chưa đạt được thỏa thuận với CLB. Quyết định này không nhận được sự ủng hộ và có thể khiến cầu thủ sinh năm 1993 đối mặt với án kỷ luật nội bộ.

Giữa áp lực từ dư luận, Lukaku khẳng định việc ở lại quê nhà chỉ nhằm phục vụ quá trình hồi phục. Anh cho biết bản thân chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất và cần thêm thời gian điều trị trước khi trở lại làm việc cùng HLV Antonio Conte.

“Đây là một mùa giải rất khó khăn với tôi, giữa chấn thương và những mất mát cá nhân. Những ngày qua có nhiều thông tin xoay quanh tình trạng của tôi, vì vậy tôi cần làm rõ. Trong vài tuần gần đây, tôi không cảm thấy ổn về thể chất và đã tiến hành kiểm tra khi ở Bỉ. Kết quả cho thấy tôi bị viêm và có dịch ở cơ gập hông, gần vị trí vết sẹo. Đây là vấn đề thứ hai tôi gặp phải kể từ khi trở lại đầu tháng 11”, Lukaku chia sẻ.

Tiền đạo 32 tuổi thừa nhận tự đưa ra quyết định ở lại Bỉ để điều trị. Tuy vậy, Lukaku nhấn mạnh lựa chọn này hướng đến lợi ích lâu dài cho đội bóng.

“Tôi chọn hồi phục tại Bỉ để có thể giúp đội bóng khi họ cần tôi. Tôi không bao giờ có thể quay lưng với Napoli. Điều tôi mong muốn nhất là được ra sân và giành chiến thắng cùng đội bóng. Nhưng lúc này, tôi phải đảm bảo mình đạt 100% thể trạng. Thời gian qua tôi chưa làm được điều đó, và điều này cũng ảnh hưởng đến tinh thần của tôi”, anh nói.

Theo chia sẻ từ Lukaku, quá trình hồi phục có thể kéo dài thêm vài tuần. Điều đó đồng nghĩa anh chưa sẵn sàng tái xuất trong ngắn hạn, khi Napoli bước vào giai đoạn quan trọng của mùa giải.

Dù vậy, tiền đạo người Bỉ vẫn thể hiện quyết tâm trở lại. Anh khẳng định sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn và tiếp tục đóng góp cho Napoli cũng như đội tuyển quốc gia khi đạt thể trạng tốt nhất.

“Đây là một năm khó khăn, nhưng tôi sẽ vượt qua. Tôi muốn trở lại để giúp Napoli và đội tuyển quốc gia đạt mục tiêu. Đó là điều duy nhất tôi hướng tới”, Lukaku nhấn mạnh.