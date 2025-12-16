Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Format-Lifestyle

‘Nàng thơ’ của Hoàng Nam

  • Thứ ba, 16/12/2025 21:07 (GMT+7)
  • 9 phút trước

Hồng Khanh, con gái NSƯT Chiều Xuân, hóa thân cô gái gen Z năng động trong “Thế hệ kỳ tích”. Đây cũng là vai diễn điện ảnh đầu tiên của cô.

Hong Khanh anh 1Hong Khanh anh 2

Hồng Khanh gây chú ý khi chạm ngõ điện ảnh với vai Linh trong Thế hệ kỳ tích. Nhân vật là một cô gái trẻ năng động, đồng hành cùng bạn trai Tiến trên hành trình chinh phục ước mơ tạo ra một tựa game điện tử vươn tầm thế giới. Linh là chỗ dựa tinh thần cho Tiến, khi luôn ở bên an ủi, vực dậy tinh thần cho bạn trai.

Hong Khanh anh 3Hong Khanh anh 4

Ở vai điện ảnh đầu tay, Hồng Khanh không gặp nhiều khó khăn để thể hiện sự nhí nhảnh, tràn đầy năng lượng của một gen Z. Nhân vật tạo thiện cảm với ngoại hình xinh xắn, tính cách dễ mến. Con gái NSƯT Chiều Xuân tiết lộ đã nỗ lực giảm hơn 10 kg để có thân hình lý tưởng khi ghi hình.

Hong Khanh anh 5Hong Khanh anh 6

Dẫu vậy, vì thiếu kinh nghiệm diễn xuất, Hồng Khanh chưa thể hiện rõ nét những sắc thái tâm lý nhân vật, nhất là ở cảnh cao trào. Cách nhả thoại của cô còn cứng, nhiều khi mang màu sắc kịch sân khấu. Vì kịch bản hạn chế, nhân vật Linh dù giàu thời lượng lên hình vẫn chưa thể để lại ấn tượng với khán giả.

Hong Khanh anh 7Hong Khanh anh 8

Trên trang cá nhân, Hồng Khanh những ngày qua tích cực chia sẻ hình ảnh cùng đoàn phim đi cinetour, quảng bá bộ phim mới. Thế hệ kỳ tích hiện mới thu về chưa đầy 1 tỷ đồng, đối diện nguy cơ lỗ nặng. Phim cũng đón nhận nhiều phản hồi trái chiều xoay quanh kịch bản, diễn xuất.

Hong Khanh anh 9Hong Khanh anh 10

Hồng Khanh sinh năm 2004, quê Hà Nội, là con gái út của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân và NSƯT Chiều Xuân. Cô hiện theo học khoa Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Hong Khanh anh 11Hong Khanh anh 12

Năm 2019, Hồng Khanh gây chú ý khi tham gia chương trình The Voice Kids, về đội Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang. Năm 2020, cô tung ra MV Thơm nhân dịp sinh nhật tròn 16 tuổi. Tuy nhiên, sau đó Hồng Khanh không hoạt động âm nhạc quá sôi nổi.

Cuốn sách đáng đọc về âm nhạc

Những nốt nhạc tỉnh thức ghi lại những khám phá của tác giả Tricia Tunstall, và những nỗ lực làm sáng tỏ khả năng gần như kỳ diệu của El Sistema để truyền cảm hứng cho mọi người. Shout! The Beatles: Hơi thở thời đại của thế kỷ 20 viết về ban nhạc The Beatles từ những ngày đầu mơ mộng, đến đỉnh cao của vinh quang; giai đoạn thoái trào với nhiều thông tin, sự kiện thú vị.

Wham! - George & tôi: Hồi kí, Nhạc cổ điển: Những mảnh ghép sắc màu, Beethoven - Bản nhạc đam mê là những cuốn sách dành cho độc giả yêu âm nhạc tìm hiểu về những nhóm nhạc nổi tiếng thế giới cũng như có thêm góc nhìn mới mẻ, gần gũi về nền âm nhạc cổ điển.

Quái vật It là ai?

Mới đi qua một nửa chặng đường, "Welcome to Derry" đã để lại ấn tượng mạnh mẽ khi mở rộng vũ trụ kinh dị của Stephen King với nhiều thông tin hấp dẫn xoay quanh nguồn gốc của It.

06:35 25/11/2025

Ngụy Minh Khang liều lĩnh

“Phòng trọ ma bầu” có ý tưởng về việc mượn tiếng cười, kể câu chuyện đáng suy ngẫm về các vấn đề nhạy cảm trong xã hội. Song, phim cũng đối diện thách thức về ngôn ngữ kể chuyện.

19:21 2/12/2025

Chris Evans gây xôn xao

Người hâm mộ vũ trụ điện ảnh Marvel đang bàn tán xôn xao trước thông tin Chris Evans trở lại trong bom tấn "Avengers: Doomsday".

8 giờ trước

Moi quan he cua Thu Trang voi Tran Thanh hinh anh

Mối quan hệ của Thu Trang với Trấn Thành

51 phút trước 20:25 16/12/2025

0

Tiến Luật cho biết dù có những lúc giận dỗi, Trấn Thành, Trường Giang và Thu Trang vẫn giữ mối quan hệ tốt, không có chuyện như lời đồn.

Bao Anh gap kho khan hinh anh

Bảo Anh gặp khó khăn

2 giờ trước 19:11 16/12/2025

0

Trở lại với MV mới "Người yêu anh nhất", Bảo Anh gặp sự cạnh tranh từ nhiều đồng nghiệp. Việc đó phần nào khiến sản phẩm của cô chưa bùng nổ như mong đợi.

Tống Khang

Hồng Khanh Hồ Hoài Anh Hoàng Nam Thế hệ kỳ tích

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý