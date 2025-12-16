‘Nàng thơ’ của Hoàng Nam

Hồng Khanh gây chú ý khi chạm ngõ điện ảnh với vai Linh trong Thế hệ kỳ tích. Nhân vật là một cô gái trẻ năng động, đồng hành cùng bạn trai Tiến trên hành trình chinh phục ước mơ tạo ra một tựa game điện tử vươn tầm thế giới. Linh là chỗ dựa tinh thần cho Tiến, khi luôn ở bên an ủi, vực dậy tinh thần cho bạn trai.

Ở vai điện ảnh đầu tay, Hồng Khanh không gặp nhiều khó khăn để thể hiện sự nhí nhảnh, tràn đầy năng lượng của một gen Z. Nhân vật tạo thiện cảm với ngoại hình xinh xắn, tính cách dễ mến. Con gái NSƯT Chiều Xuân tiết lộ đã nỗ lực giảm hơn 10 kg để có thân hình lý tưởng khi ghi hình.

Dẫu vậy, vì thiếu kinh nghiệm diễn xuất, Hồng Khanh chưa thể hiện rõ nét những sắc thái tâm lý nhân vật, nhất là ở cảnh cao trào. Cách nhả thoại của cô còn cứng, nhiều khi mang màu sắc kịch sân khấu. Vì kịch bản hạn chế, nhân vật Linh dù giàu thời lượng lên hình vẫn chưa thể để lại ấn tượng với khán giả.

Trên trang cá nhân, Hồng Khanh những ngày qua tích cực chia sẻ hình ảnh cùng đoàn phim đi cinetour, quảng bá bộ phim mới. Thế hệ kỳ tích hiện mới thu về chưa đầy 1 tỷ đồng , đối diện nguy cơ lỗ nặng. Phim cũng đón nhận nhiều phản hồi trái chiều xoay quanh kịch bản, diễn xuất.

Hồng Khanh sinh năm 2004, quê Hà Nội, là con gái út của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân và NSƯT Chiều Xuân. Cô hiện theo học khoa Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Năm 2019, Hồng Khanh gây chú ý khi tham gia chương trình The Voice Kids, về đội Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang. Năm 2020, cô tung ra MV Thơm nhân dịp sinh nhật tròn 16 tuổi. Tuy nhiên, sau đó Hồng Khanh không hoạt động âm nhạc quá sôi nổi.

