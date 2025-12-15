Lý do Galaxy S26 Ultra đáng chờ đợi

Sau nhiều năm ít đột phá, Galaxy S26 Ultra có thể sở hữu loạt nâng cấp mới đáng chú ý đi kèm những tính năng độc quyền, hứa hẹn lấy lại sức hút cho dòng flagship này.

Galaxy S26 Ultra có thể sở hữu nhiều nâng cấp đáng giá. Ảnh: PhoneArena.

Sau nhiều năm bị đánh giá là an toàn và ít đột phá, dòng Galaxy Ultra có thể sẽ lấy lại sức hút với thế hệ mới. Theo các thông tin rò rỉ gần đây, mẫu flagship cao cấp nhất của Samsung dự kiến ra mắt vào năm sau sẽ nhận được nhiều nâng cấp đáng giá, từ thiết kế, camera cho đến một số tính năng độc quyền.

Trong vài năm trở lại đây, chiến lược sản phẩm của Samsung có nhiều điểm tương đồng với Apple. Trong đó, họ tập trung làm mới thiết kế, bổ sung các tính năng khác biệt để duy trì sự quan tâm của người dùng ở phân khúc cao cấp. Galaxy S26 Ultra được kỳ vọng sẽ là bước tiếp theo trong xu hướng đó.

Trước đây, dòng Ultra chủ yếu đóng vai trò là phiên bản đầy đủ nhất của dòng Galaxy S, dành cho người dùng muốn camera tốt, màn hình lớn và hỗ trợ bút S Pen. Ngoài những điểm này, khác biệt giữa bản Ultra và bản Plus không quá rõ rệt. Ngay cả khi Samsung bổ sung lớp phủ chống chói cho màn hình ở các thế hệ gần đây, trải nghiệm tổng thể vẫn bị xem chưa đủ mới mẻ.

Theo nhiều nguồn tin, Galaxy S26 Ultra sẽ thay đổi cách tiếp cận đó. Trước hết, máy sẽ có những nâng cấp quen thuộc nhưng cần thiết đối với người dùng. Camera chính có thể được trang bị khẩu độ rộng hơn, giúp cải thiện đáng kể khả năng chụp thiếu sáng so với các mẫu Galaxy trước đây. Camera selfie cũng được cải tiến với góc chụp rộng hơn, phù hợp cho ảnh nhóm nhiều người.

Về thiết kế, Galaxy S26 Ultra sẽ chuyển sang dạng bo tròn hơn, thay vì kiểu vuông vức, sắc cạnh của Galaxy S25 Ultra. Thay đổi này có thể mang lại cảm giác cầm nắm dễ chịu, dù có ý kiến cho rằng nó khiến máy trông giống các mẫu iPhone thế hệ mới. Cụm camera sau cũng dự kiến được điều chỉnh để phù hợp với cấu trúc ống kính và khẩu độ mới.

Điểm đáng chú ý tiếp theo nằm ở pin và sạc, một yếu tố vốn ít thay đổi trên dòng Ultra trong nhiều năm. Galaxy S26 Ultra sẽ sở hữu dung lượng pin vào khoảng 5.200 mAh, thay cho mức 5.000 mAh quen thuộc. Con số này không quá lớn nhưng là tín hiệu cho thấy Samsung bắt đầu cải thiện thời lượng chú ý thời lượng sử dụng trên flagship của mình.

Quan trọng hơn, tốc độ sạc sẽ được nâng cấp rõ rệt. Sạc có dây sẽ đạt 60 W, trong khi sạc không dây tăng lên 25 W, cao hơn đáng kể so với mức 45 W và 15 W trước đây.

Bên cạnh phần cứng, Galaxy S26 Ultra cũng được đồn đoán sẽ sở hữu một số tính năng độc quyền. Trong đó, các tính năng AI nâng cao có thể chỉ xuất hiện trên bản Ultra, không có trên các mẫu Galaxy S26 khác. Ngoài ra, Samsung sẽ giới thiệu một dạng “màn hình bảo mật” mới, sử dụng AI để tự động làm mờ hoặc ẩn nội dung trên màn hình khi phát hiện có người nhìn trộm.