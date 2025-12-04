Trên tay điện thoại gập ba của Samsung

Z TriFold là thiết bị tiên phong cho phép kích hoạt chế độ Samsung DeX trực tiếp trên màn hình thiết bị, thay vì yêu cầu kết nối ra màn hình ngoài giúp người dùng có thể sử dụng như laptop hoặc tablet cỡ lớn. Trong chế độ DeX, Z TriFold hỗ trợ 4 không gian làm việc, mỗi không gian có thể mở 5 ứng dụng cùng lúc. Thiết bị còn có khả năng chia màn hình lớn thành 3 ứng dụng hoạt động song song. Người dùng có thể lướt web, xem video và trò chuyện cùng lúc mà không cần chuyển đổi ứng dụng. Thậm chí, thiết bị cho phép lưu lại "Bộ 3 ứng dụng" (App Trio) yêu thích, giúp khởi động tổ hợp làm việc hoặc giải trí chỉ bằng một chạm duy nhất. Ảnh: Mrwhosetheboss/YouTube.