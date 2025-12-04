Trên tay điện thoại gập ba của Samsung

Chiếc Galaxy Z TriFold xuất hiện trong một chiếc hộp lớn hơn hẳn các dòng flagship thông thường. Đáng chú ý, Samsung đã tặng kèm củ sạc nhanh 45 W - một động thái bất ngờ trong bối cảnh hãng đã loại bỏ phụ kiện này để bảo vệ môi trường. Theo Mrwhosetheboss, đây là sự bù đắp cần thiết cho một thiết bị cao cấp như Galaxy Z TriFold. Trải nghiệm mở hộp tương tự cũng từng xuất hiện trên Fold đầu tiên của hãng. Ảnh: Mrwhosetheboss/YouTube.
Z TriFold có trọng lượng khá lớn lên tới 309 g, nặng hơn gần 50% so với Z Fold7 (215 g). Thiết bị sở hữu màn hình ngoài 6,5 inch tương đồng với Fold7, nhưng độ dày tăng lên đáng kể do cấu trúc 3 lớp. Theo Mrwhosetheboss, cảm giác cầm nắm chiếc TriFold khi gập lại không giống bất kỳ chiếc smartphone dạng thanh thông thường nào do độ dày "khủng" 12,9 mm, lớn hơn nhiều so với Galaxy S25 Ultra (8,2 mm) và Galaxy Z Fold7 (8,9 mm). Ảnh: Mrwhosetheboss/YouTube.
Điểm khác biệt cốt lõi của Z TriFold nằm ở cơ chế gấp 2 lần, từ một chiếc smartphone thành một máy tính bảng 10 inch. Quá trình mở máy diễn ra mượt mà nhờ các chi tiết nam châm thông minh và phần gờ tinh tế giúp người dùng dễ dàng tách các lớp. Tuy nhiên, YouTuber cho rằng thao tác này đòi hỏi người dùng phải mất một thời gian để làm quen bởi thiết bị sẽ rung dữ dội nếu người dùng gập sai cách. Ảnh: Mrwhosetheboss/YouTube.
Khi mở ra hoàn toàn, Z TriFold mang đến một màn hình 10 inch với tỷ lệ 16:11, gần như hoàn hảo cho trải nghiệm máy tính bảng thực thụ. Khác với màn hình vuông hơn của Z Fold truyền thống, tỷ lệ này giúp việc xem nội dung ngang như phim ảnh, đọc báo hoặc lướt web trở nên dễ chịu, giảm thiểu các dải đen (black bar) và hiển thị thông tin gấp đôi các thiết bị gập khác. Ảnh: Mrwhosetheboss/YouTube.
Với 2 bản lề gập, Z TriFold phải đối mặt với hai nếp gấp hiển thị trên màn hình lớn. Đây là sự đánh đổi không thể tránh khỏi để có được không gian 10 inch. Mrwhosetheboss cho biết trong điều kiện ánh sáng mạnh hoặc nền tối, 2 nếp gấp này dễ nhận thấy hơn nhiều so với các sản phẩm Z Fold/Flip hiện tại. Người dùng cần chấp nhận nhược điểm này để tận hưởng ưu thế về kích thước màn hình mà thiết bị mang lại. Ảnh: Mrwhosetheboss/YouTube.
Z TriFold là thiết bị tiên phong cho phép kích hoạt chế độ Samsung DeX trực tiếp trên màn hình thiết bị, thay vì yêu cầu kết nối ra màn hình ngoài giúp người dùng có thể sử dụng như laptop hoặc tablet cỡ lớn. Trong chế độ DeX, Z TriFold hỗ trợ 4 không gian làm việc, mỗi không gian có thể mở 5 ứng dụng cùng lúc. Thiết bị còn có khả năng chia màn hình lớn thành 3 ứng dụng hoạt động song song. Người dùng có thể lướt web, xem video và trò chuyện cùng lúc mà không cần chuyển đổi ứng dụng. Thậm chí, thiết bị cho phép lưu lại "Bộ 3 ứng dụng" (App Trio) yêu thích, giúp khởi động tổ hợp làm việc hoặc giải trí chỉ bằng một chạm duy nhất. Ảnh: Mrwhosetheboss/YouTube.
Thân máy Z TriFold sử dụng vật liệu sợi thủy tinh (carbon fiber), được chọn để tối ưu giữa độ bền và trọng lượng. Dù vậy, bề mặt này có xu hướng bám vân tay rất rõ rệt và đòi hỏi người dùng phải cẩn thận. Vấn đề đáng quan ngại hơn nằm ở độ bền của màn hình gập bên trong. Theo YouTuber, màn hình này rất nhạy cảm với tác động ngoại lực. Anh cho biết đã vô tình làm hằn nhiều vết sâu lên màn hình chỉ vì sơ suất đặt nghiêng thiết bị lên một chiếc lọ hoa. Ảnh: Mrwhosetheboss/YouTube.
Để đáp ứng nhu cầu năng lượng của màn hình 10 inch lớn, Samsung đã nâng cấp dung lượng pin của Z TriFold lên 5.600 mAh, cao hơn đáng kể so với mức 4.400 mAh trên Galaxy Z Fold . Về mặt kỹ thuật, viên pin này được chia thành ba đơn vị riêng biệt, phân bổ đều vào ba lớp thân máy nhằm duy trì thiết kế mỏng khi mở. Đáng chú ý, thiết bị còn hỗ trợ sạc nhanh có dây 45 W và sạc không dây 15 W, vượt trội hơn hẳn chuẩn 25 W và 15 W trên Z Fold7. Ảnh: Mrwhosetheboss/YouTube.
Samsung giữ nguyên cụm camera từ dòng Z Fold7 sang Z TriFold với 3 camera sau, gồm camera chính 200 MP (khẩu độ f/1.7), camera góc siêu rộng 12 MP và camera telephoto 10 MP. Màn hình ngoài và trong đều có camera selfie 10 MP. Dù không có nâng cấp đột phá về phần cứng, thiết bị vẫn tận dụng được lợi thế của máy gập: sử dụng màn hình ngoài để chụp ảnh selfie bằng camera sau chất lượng cao. Ảnh: Mrwhosetheboss/YouTube.
