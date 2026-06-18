Nam Phi đối mặt hiểm họa từ CH Czech

Đêm 18/6, cả CH Czech và Nam Phi đều bước vào lượt trận thứ hai bảng A với mục tiêu giành trọn ba điểm để cứu vãn cơ hội đi tiếp tại World Cup 2026.

CH Czech được đánh giá cao hơn Nam Phi ở trận đấu sắp tới.

CH Czech và Nam Phi sẽ đối đầu trực tiếp ở lượt trận thứ hai bảng A, một cuộc đối đầu mang tính quyết định đến tấm vé vào vòng 32 đội. Sau thất bại trong ngày ra quân gặp Hàn Quốc và Mexico, cả hai hiện chưa có điểm nào và buộc phải giành chiến thắng để duy trì quyền tự quyết.

CH Czech được đánh giá cao hơn nhờ ưu thế về thể hình và kinh nghiệm thi đấu. Huấn luyện viên Miroslav Koubek dự kiến sẽ tiếp tục vận dụng lối chơi thực dụng, tập trung vào các tình huống bóng chết và những pha tạt cánh đánh đầu.

Niềm hy vọng số một của đại diện châu Âu đặt vào Patrik Schick, cùng sự hỗ trợ từ thủ quân Tomas Soucek ở tuyến giữa. CH Czech kỳ vọng sẽ khai thác triệt để điểm yếu chống bóng bổng của đối phương để giành lợi thế.

Trái ngược với đối thủ, Nam Phi đang rơi vào cuộc khủng hoảng nhân sự trầm trọng. Việc mất bộ đôi trụ cột Sphephelo Sithole và Themba Zwane do thẻ đỏ khiến đại diện châu Phi suy giảm đáng kể sức sáng tạo. Thống kê từ trận thua Mexico cho thấy tập thể này chỉ đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) cực thấp là 0.07.

Trận đấu sắp tới được dự báo sẽ là màn so tài của sự thực dụng. Trong khi CH Czech chiếm ưu thế về thể lực và kỷ luật chiến thuật, Nam Phi lại đang nỗ lực cải thiện khả năng tập trung của hàng thủ.

Một thất bại ở vòng đấu này sẽ gần như đóng sập cánh cửa đi tiếp của cả hai đội, biến trận cầu tại Atlanta thành cuộc chiến không khoan nhượng.

Cầu thủ Hàn Quốc ghi bàn sau khi loại bỏ toàn bộ hàng thủ CH Czech Hwang In-beom thoát xuống thông minh, loại bỏ cả hậu vệ lẫn thủ môn CH Czech bằng động tác giả trước khi dứt điểm lạnh lùng gỡ hòa 1-1 cho Hàn Quốc.