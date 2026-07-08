Nam Mỹ tệ nhất World Cup từ năm 2002

Chỉ còn Argentina góp mặt ở tứ kết, bóng đá Nam Mỹ trải qua kỳ World Cup tệ nhất trong 24 năm.

Colombia bị Thụy Sĩ loại trên chấm luân lưu. Ảnh: Reuters.

Vòng 1/8 World Cup 2026 khép lại với một thống kê đáng thất vọng dành cho bóng đá Nam Mỹ. Sau khi Brazil, Paraguay và Colombia lần lượt dừng bước, Argentina trở thành đại diện duy nhất của Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) góp mặt ở tứ kết.

Đây là lần đầu tiên kể từ World Cup 2002, khu vực Nam Mỹ chỉ còn một đội tuyển góp mặt ở vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất. Khi đó, Brazil là đại diện duy nhất vượt qua vòng 1/8 nhưng sau cùng lại lên ngôi vô địch thế giới.

Trước khi bước vào vòng 1/8, Nam Mỹ có 4 trong tổng số 16 đội tuyển giành quyền đi tiếp. Tuy nhiên, mọi hy vọng nhanh chóng tan biến. Paraguay gục ngã trước Pháp, Brazil bất ngờ thua Na Uy, còn Colombia bị Thụy Sĩ loại sau loạt sút luân lưu sáng 8/7. Chỉ có Argentina thoát hiểm nhờ màn ngược dòng 3-2 đầy cảm xúc trước Ai Cập để tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương.

Thống kê này càng trở nên đáng chú ý nếu đặt cạnh những kỳ World Cup trước. Năm 2010 tại Nam Phi, Nam Mỹ từng áp đảo vòng tứ kết với 4 đại diện gồm Brazil, Uruguay, Argentina và Paraguay. Đến World Cup 2014 trên đất Brazil, khu vực này vẫn góp mặt 3 đội ở vòng 8 đội mạnh nhất.

Trong khi Nam Mỹ sa sút, bóng đá châu Âu tiếp tục khẳng định sức mạnh. Có tới 6 đội tuyển của lục địa già góp mặt ở tứ kết gồm Pháp, Tây Ban Nha, Bỉ, Na Uy, Anh và Thụy Sĩ. Đại diện châu Âu duy nhất phải dừng bước ở vòng 1/8 là Bồ Đào Nha sau thất bại trước một đội châu Âu khác là Tây Ban Nha.

Hai suất còn lại thuộc về Argentina và Morocco, đội tuyển châu Phi duy nhất còn trụ lại giải đấu sau khi đánh bại đồng chủ nhà Canada.

Khoảnh khắc ăn mừng của Messi và đồng đội Đêm 7/7, Lionel Messi cùng Argentina ngược dòng hạ Ai Cập 3-2, qua đó giành vé vào tứ kết World Cup 2026.