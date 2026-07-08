FIFA khiến công tác trọng tài tại World Cup méo mó

Dư luận dậy sóng với những quyết định khó hiểu về công tác trọng tài trong trận Ai Cập - Argentina. Nhưng đó mới chỉ là phần một trong cuộc chơi của FIFA.

Có quá nhiều tranh cãi về trọng tài tại World Cup.

Chưa kịp xoa dịu những tranh cãi quanh các quyết định đặc cách liên quan đến Balogun và công tác điều hành ở vòng 1/8, FIFA lại khiến dư luận dậy sóng với công tác trọng tài.

Một quyết định khiến FIFA tự đặt mình vào thế khó

World Cup luôn được coi là sân chơi đỉnh cao, nơi mọi chi tiết nhỏ nhất đều có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Vì vậy, công tác trọng tài luôn là một trong những yếu tố được FIFA đặc biệt coi trọng nhằm bảo đảm tính công bằng và uy tín của giải đấu.

Thế nhưng, ở World Cup 2026, FIFA liên tiếp vướng vào những tranh cãi khi bổ nhiệm toàn bộ tổ trọng tài người Argentina điều khiển trận tứ kết giữa Pháp và Morocco. Theo thông báo của FIFA, trọng tài chính của trận đấu là Facundo Tello, cùng hai trợ lý Juan Pablo Belatti và Gabriel Chade. Trọng tài thứ tư là Dario Herrera, trong khi Cristian Navarro đảm nhiệm vai trò trợ lý dự bị. Tất cả đều đến từ Argentina.

Xét trên quy định hiện hành, FIFA không vi phạm bất kỳ nguyên tắc nào. Từ nhiều kỳ World Cup, cơ quan điều hành bóng đá thế giới vẫn duy trì thông lệ phân công tổ trọng tài cùng quốc tịch, miễn là họ không điều khiển trận đấu có sự góp mặt của đội tuyển nước mình.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở bối cảnh. Argentina vẫn còn hiện diện tại World Cup và hoàn toàn có khả năng gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Pháp và Morocco ở vòng tiếp theo. Chính điều này khiến mọi quyết định của tổ trọng tài Argentina, dù đúng hay sai, đều rất dễ bị đặt dưới lăng kính nghi ngờ.

Nếu trong trận đấu xuất hiện một tình huống gây tranh cãi theo hướng có lợi cho Morocco, dư luận chắc chắn sẽ đặt câu hỏi liệu các trọng tài Argentina có vô tình hay hữu ý tạo điều kiện để loại Pháp, đối thủ lớn nhất của Argentina trong hai kỳ World Cup gần đây khỏi cuộc đua vô địch hay không.

Ngược lại, nếu những quyết định quan trọng lại nghiêng về phía Pháp, một giả thuyết khác cũng sẽ xuất hiện: phải chăng đây là cách "trả ơn" trọng tài Pháp sau những tranh cãi ở trận Argentina gặp Ai Cập tại vòng 1/8?

FIFA tự làm khó mình vì công tác trọng tài.

Điều FIFA cần tránh không phải là sai sót, mà là sự hoài nghi

Ở vòng 1/8, trọng tài người Pháp Francois Letexier từng trở thành tâm điểm tranh cãi khi từ chối cho Ai Cập hưởng phạt đền trong một tình huống Mohamed Salah ngã trong vòng cấm sau pha va chạm với Julian Alvarez. Ngay sau đó, Argentina tổ chức phản công và ghi bàn quyết định chiến thắng 3-2. Một tình huống khác ở phút bù giờ cũng khiến Ai Cập khiếu nại khi cầu thủ của họ bị kéo ngã trong vòng cấm nhưng không được thổi phạt đền.

Đến nay, các quyết định của ông Letexier có thiên vị Argentina hay không vẫn gây tranh cãi trái chiều. Nhưng vấn đề không nằm ở việc có hay không có sự thiên vị. Điều đáng nói là FIFA tự đặt mình vào tình huống khiến mọi quyết định của trọng tài đều có thể bị nghi ngờ. Nếu không phải FIFA chọn trọng tài Argentina điều khiển trận của Pháp thì người ta sẽ không nảy sinh nghi ngờ tiếng còi của trọng tài Pháp trong trận gặp Argentina.

Trong quản trị thể thao, đặc biệt ở một giải đấu lớn như World Cup, điều quan trọng không chỉ là bảo đảm tính công bằng mà còn phải tránh tạo ra cảm giác thiếu công bằng. Một quyết định khiến công chúng nghi ngờ gây tổn hại không kém một khủng hoảng truyền thông. Đáng tiếc, FIFA cứ tự đặt mình vào mũi dùi dư luận dù họ hoàn toàn có thể tránh được điều này.

Ở vòng tứ kết, tổ chức này vẫn còn nhiều trọng tài đẳng cấp đến từ các quốc gia không còn đội tuyển góp mặt trong cuộc đua vô địch. Những trọng tài của Italy, Đức hay Hà Lan hoàn toàn có thể được giao điều khiển trận Argentina - Ai Cập trước đó.

Tương tự, FIFA cũng có thể lựa chọn các trọng tài đến từ Brazil, Mexico hoặc nhiều quốc gia khác để cầm còi trận Pháp - Morocco. Những phương án này sẽ giúp loại bỏ phần lớn các suy diễn về xung đột lợi ích, đồng thời giảm áp lực không cần thiết lên chính các trọng tài.

Có thể FIFA hoàn toàn tin tưởng vào tính chuyên nghiệp của các trọng tài Argentina và Pháp. Nhưng ở một giải đấu mà uy tín quan trọng không kém tính chính xác, việc tránh những khả năng gây hiểu lầm cũng là một phần của công tác điều hành. Sách xưa nói "Quân tử qua ruộng dưa không buộc giày" nhưng liệu FIFA có hiểu đạo của người quân tử?